Risi zmagovito opravili prvi preizkus

Slovenska hokejska reprezentanca je danes v dvorani Tivoli odigrala prvo od šestih pripravljalnih srečanj za svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda. Slovenci so se pomerili z Avstrijci in jih premagali s 5:2. Sosedi se bosta v petek pomerili še v Beljaku.

Slovenski hokejisti drugi teden priprav na svetovno prvenstvo, ki bo od 28. aprila v Bolzanu, zaključujejo z dvema pripravljalnima tekmama z Avstrijo, ki ji manjka kar nekaj nosilcev igre, saj igrajo finale IceHL (Celovec - Salzburg). Danes so jo Tivoliju premagali s 5:2, v petek pa bosta sosedi palice prekrižali še v Beljaku.

Slovenci so v Tivoliju povedli s 4:0, ko so v prvi tretjini avstrijsko mrežo zatresli Ken Ograjenšek, Nik Simšič in Anže Kuralt, v začetku druge pa še Jan Drozg. Nato so se strelsko prebudili tudi gostje in z goloma Nica Brunnerja in Senne Peetersa zaostanek prepolovili, preobrata pa le niso pripravili, peti gol za domače je v izdihljajih tekme zabil še Žan Jezovšek.

Začetek izbrancev selektorja Eda Terglava je bil danes v dvorani Tivoli odličen. V prvi tretjini so domači hokejisti, v vratih je bil tokrat Gašper Krošelj (na klopi pa kot drugi vratar Luka Kolin), dosegli tri gole in z všečno igro postavili temelje za uspešno nadaljevanje priprav.

Že v drugi minuti je plošček iz neposredne bližine za hrbet Maxa Zimmermanna zbezal Ken Ograjenšek, za 2:0 je v osmi minuti po podaji Martina Bohinca zadel Nik Simšič, v 12. pa je Anžetu Kuraltu do zadetka pomagal tudi avstrijski vratar, ko mu je plošček ušel iz rokavice v gol. Na drugi strani se je Krošelj izkazal z nekaj obrambami, tudi ob samostojnem prodoru Juliana Metzlerja v 14. minuti.

V nadaljevanju so gostje vzpostavili ravnotežje, tudi zaradi izključitev na slovenski strani, ob triminutni prednosti Avstrije po disciplinski kazni za Roka Macuha zaradi pretepa pa so gostje tudi prvič premagali Krošlja za 4:1. Že pred tem pa je na 4:0 povišal Jan Drozg, ko je bil na pravem mestu pred vrati po podaji Matica Töröka.

Na tivolskem ledu so zapele tudi pesti. Foto: www.alesfevzer.com

Avstrija je imela v zadnji tretjini rahlo terensko premoč, dosegla tudi drugi gol v 47. minuti tik po izteku nove slovenske kazni, pri domačih pa je imel lepo priložnost današnji kapetan Robert Sabolič v 53., a je avstrijski vratar strel ubranil. Vseeno pa so Slovenci brez težav zadržali vodstvo in zmago, ki jo je še dodatno potrdil Žan Jezovšek po strelu iz obrata v 58. minuti.

Še pred začetkom dvoboja so se pri Hokejski zvezi Slovenije s priznanji zahvalili nekdanjim reprezentantom Boštjanu Goličiču, Luki Gračnarju, Klemnu Pretnarju in Luki Vidmarju, pa tudi sodniku Viktorju Trilarju, ki je danes sodil zadnjič v karieri.

Foto: www.alesfevzer.com Selektor Edo Terglav bo pripravljalni srečanji izkoristil tudi za pridobivanje odgovorov na vprašanje, kdo od mlajših kandidatov za svetovno prvenstvo, ki še nima veliko članskih izkušenj, je pripravljen na igranje na tej ravni.

Prihodnji teden dvakrat s Poljaki

Slovenci bodo prihodnji teden (18. in 19. april) pripravljalni tekmi odigrali s Poljaki v gosteh, 24. in 25. aprila pa jih v gosteh čakata še pripravljalni tekmi s Francozi.

Po teh se bodo odpravili na prvenstvo v Bolzano, kjer bo edini cilj vrnitev med elito. To si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Ob gostiteljih Italijanih in Slovencih bodo med 28. aprilom in 4. majem tekmovali še Madžari, Južni Korejci, Romuni, Japonci.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance Četrtek, 11. april (dvorana Tivoli)

Slovenija : Avstrija 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

1:0 Ograjenšek (Tomaževič, Čepon, 2.), 2:0 Simšič (Bohinc, Mahkovec, 8.), 3:0 Kuralt (Macuh, 12.), 4:0 Drozg (Torok, Čosić, 14.), 4:1 Brunner (Peeters, Zwerger, PP1, 39.), 4:2 Peeters (Feldner, Kainz, 47.), Jezovšek (Tičar, 58.) Petek, 12. april (Beljak)

Avstrija – Slovenija Četrtek, 18. april

Poljska – Slovenija Petek, 19. april

Poljska – Slovenija Sreda, 24. april

Francija – Slovenija Četrtek, 25. april

Francija – Slovenija

