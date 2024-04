V finalu IceHL med Celovcem in Salzburgom na štiri dobljene tekme je z 2:1 povedel KAC. Tretjo tekmo je celovški klub na domačem ledu dobil s 4:2. Odločilni gol je v 19. minuti druge tretjine dosegel slovenski reprezentant Jan Muršak. To je bil res izvrsten gol.

Prvo tekmo velikega finala IceHL je v gosteh dobil Salzburg, drugo nato prav tako v gosteh Celovec. Na tretji tekmi je vendarle slavila domača ekipa, KAC. Pa čeprav je Salzburg v prvi tretjini povedel z 2:0. V drugi je KAC pripravil preobrat, najprej dva gola z igralcem več za izenačenje, nato pa izvrstna akcija in zadetek Jana Muršaka (podal je pri prvem golu) za vodstvo s 3:2. Gol slovenskega reprezentanta je praktično odločil tekmo. V zadnji minuti zadnje tretjine je končni izid 4:2 postavil Johannes Bischofberger.

Poglejte izvrsten gol Jana Muršaka za vodstvo s 3:2:

Finalni boj lige še tretjič poteka med Celovcem in Salzburgom, kluba se v finalu merita prvič po letih 2009 in 2011, ko je o prvaku odločala sedma tekma. Enkrat so zmagali Korošci, drugič Solnograjčani. Celovec, katerega člana sta tudi slovenska napadalca Jan Muršak in Luka Gomboc, je redni del končal na prvem mestu, Salzburg je bil tretji.

Celovčani so v četrtfinalu najprej s 4:2 v zmagah izločili Pioneers Vorarlberg, v polfinalu pa s 4:0 odpravili Pustertal. Pot Salzburžanov do finala je bila daljša. Najprej so s 4:1 izločili Linz, v polfinalu z Bolzanom pa je o potniku v finale odločala sedma tekma, ki so jo rdeči biki dobili v podaljšku.

Kluba sta se v rednem delu sezone srečala štirikrat, trikrat je zmagal branilec lovorike Salzburg. Prvak bo znan najpozneje 19. aprila.

Liga Ice, finale, tretja tekma:

Torek, 9. april:

Liga Ice, finale, izid v zmagah: Celovec (1) – Red Bull Salzburg (3) /2:1/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

() V oklepaju je uvrstitev moštva po rednem delu sezone.

