Celovec na uvodni poraz odgovoril z zmago

Potem ko se je uvodna tekma finala IceHL med Celovcem in Salzburgom končala z zmago rdečih bikov v podaljšku (1:0), so Korošci na drugem obračunu zmagali s 5:2 in serijo, v kateri igrajo na štiri zmage, izenačili na 1:1 v zmagah. Slovenski napadalec Jan Muršak je zadel za 5:1 in podal za 4:1. Naslednja tekma bo v torek v Celovcu.

Salzburg je odlično začel domače srečanje, v tretji minuti so izkoristili številčno prednost, za vodstvo z 1:0 je zadel Troy Bourke. Nick Petersen je v 17. minuti z izenačenjem poskrbel, da sta ekipi na prvi odmor odšli z rezultatom 1:1. Ta se je v začetku drugega dela hitro spremenil, Lukas Haudom se je podpisal pod prvo vodstvo Celovca na tekmi.

Korošci vodstva niso več izpustili iz rok, Paul Postma je v 33. minuti zvišal na 3:1. Zadnja tretjina se je začela s kaznijo na domači strani, kar so gostje izkoristili. Jan Muršak in Petersen sta podala, Haudum pa z drugim golom zadel za vodstvo s 4:1. V 48. minuti si je napadalec rdečih bikov Benjamin Nissner prislužil predčasno pot pod prho, Celovčani pa so igro z igralcem več znova izkoristili. Na 5:1 je zvišal Muršak, končni rezultat 5:2 pa je v 57. minuti ob power-playu postavil kapetan Salzburga Thomas Raffl.

Serija na štiri zmage je izenačena na 1:1.

Finalni boj še tretjič poteka med Celovcem in Salzburgom, kluba se v finalu umerita prvič po letih 2009 in 2011, ko je o prvaku odločala sedma tekma. Enkrat so zmagali Korošci, drugič Solnograjčani. Celovec, katerega člana sta tudi slovenska napadalca Jan Muršak in Luka Gomboc, je redni del končal na prvem mestu, Salzburg je bil tretji.

Celovčani so v četrtfinalu najprej s 4:2 v zmagah izločili Pioneers Vorarlberg, v polfinalu pa s 4:0 odpravili Pustertal. Pot Salzburžanov do finala je bila daljša. Najprej so s 4:1 izločili Linz, v polfinalu z Bolzanom pa je o potniku v finale odločala sedma tekma, ki so jo rdeči biki dobili v podaljšku.

Kluba sta se v rednem delu sezone srečala štirikrat, trikrat je zmagal branilec lovorike Salzburg.

Prvak bo najhitreje znan 14. aprila, najpozneje pa 19. aprila.

Liga Ice, finale, druga tekma:

Nedelja, 7. april:

Liga Ice, finale, izid v zmagah: Celovec (1) – Red Bull Salzburg (3) /1:1/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

() V oklepaju je uvrstitev moštva po rednem delu sezone.

Preberite še: