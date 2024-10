Hokejisti Unia Oswiecim, ki jih s trenerske klopi vodi Nik Zupančič, so prvič v zgodovini osvojili poljski superpokal. Do lovorike so prišli z zmago v podaljšku nad Tychy s 3:2.

Slovenski trener Nik Zupančič je s poljskim prvakom Unia Oswiecim spisal še eno zgodovinsko poglavje. Potem ko so zadnje tedne prvič v zgodovini igrali v ligi prvakov in se dobro upirali favoriziranim tekmecem, so zdaj prvič prišli še do domače superpokalne lovorike.

Za domači superpokal so se pomerili z ligaškim tekmecem Tychy in ga premagali v podaljšku. Zupančičevi so med dvobojem dvakrat vodili, nasprotniki pa dvakrat izenačili, obakrat ob številčni prednosti. Drugič v 58. minuti dvoboja, ko so izsilili podaljšek.

Linus Lundin je znova uspešno opravljal svoje delo. Foto: Reuters

V tem je zmagovalca odločil izkušeni švedski napadalec Christopher Liljewall, znova pa se je med vratnicama izkazal še en Šved Linus Lundin, ki je soigralce držal v igri. Unia Oswiecim je sprožila 20 strelov, tekmeci pa kar 40, Lundin jih je zaustavil 38.

"To je za nas zgodovinski trenutek, saj tega pokala še nismo imeli v vitrini. Lepo je, ko spišeš še eno lepo, zgodovinsko poglavje kluba," je ob osvojenem superpokalu v klubski mikrofon dejal predsednik kluba Pawel Kram.

Nik Zupančič je po spomladanskem naslovu poljskega prvaka Unia Oswiecim popeljal še do superpokalne lovorike. Foto: Guliverimage

Tychy je s 33 točkami na 14 tekmah vodilni v poljskem prvenstvu, Unia Oswiecim pa ima na drugem mestu tekmo in tri točke manj.