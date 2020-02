Boston strl Dallas, prvaki po preobratu New York Islanders

Derbi večera med vodilnim moštvom lige NHL Boston Bruins in tretjim na zahodu Dallas Stars je s 4:3 pripadel prvim. Prvaki iz St. Louisa so doma po podaljšku strli NY Islanders in ostali vodilni na zahodu.

Kosmatinci so se na domačem ledu v 18. minuti znašli v zaostanku, a nato s tremi zadetki pobegnili na 3:1. Dallas se je v zadnjem delu nekoliko približal (2:3), a je David Pastrnak v 44. minuti Boston znova popeljal na +2. Njegov zadetek se je na koncu izkazal za zmagovitega. Boston je z zmago ušel najbližjemu zasledovalcu konference Tampa Bay Lightning na sedem točk.

Kubalik s hat-trickom



Strele so igrale oslabljene, tudi brez kapetana Stevena Stamkosa, in pred domačimi gledalci izgubile z 2:5 s Chicagom. Nikita Kučerov je v začetku zadnje tretjine zadel za 2:0, nato pa je sledil popoln preobrat, med katerim je Dominik Kubalik dosegel hat-trick, moštvo iz vetrovnega mesta pa je zmagalo s 5:2. To je bil četrti zaporedni poraz Tampe.

Dominik Kubalik je ob preobratu Chicaga zadel trikrat. Foto: Reuters

St. Louis slavil po preobratu in podaljšku

Precej bolj vroče je bilo na tekmi med prvaki iz St.Louisa in New York Islanders. Slednji so povedli z 2:0, na koncu pa so se veselile Note. A šele po podaljšku, ko je zmagoviti zadetek za vodilne na zahodu prispeval Colton Parayko.

Granlund junak v Nashvillu

Prava drama se je odvila v Nashvillu, kjer je Mikael Granlund sekundo pred koncem rednega dela izenačil proti Calgaryju, nato pa v podaljšku z drugim zadetkom odločil srečanje.

Mikael Granlund je sekundo pred koncem izsilil podaljšek, nato pa odločil zmagovalca v Nashvillu. Foto: Reuters

Hellebuyck zaklenil

Junak obračuna v Winnipegu je bil domači vratar Connor Hellebuyck, ki je proti Ovečkinu in druščini zaklenil svoja vrata. Zaustavil je vseh 34 strelov in Winnipeg Jets pomagal do zmage s 3:0.

Najvišjo zmago večera so vknjižili člani Minnesote, ki so pri najskromnejšem kolektivu lige zmagali s 7:1.

Liga NHL, 27. februar Florida Panthers : Toronto Maple Leafs 3:5 Tampa Bay Lightning : Chicago Blackhawks 2:5 Montreal Canadiens : New York Rangers 2:5 Ottawa Senators : Vancouver Canucks 5:2 Boston Bruins : Dallas Stars 4:3 Detroit Red Wings : Minnesota Wild 1:7 Nashville Predators : Calgary Flames 4:3* St. Louis Blues : New York Islanders 3:2* Winnipeg Jets : Washington Capitals 3:0 San Jose Sharks – New Jersey Devils



*podaljšek

Lestvica:

