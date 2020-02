Kopitar s Kralji doma presenetil Crosbyjeve Pingvine #video

Hokejisti Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem na čelu so na domačem ledu z 2:1 premagali kanadskega superzvezdnika Sidneyja Crosbyja in njegove Pittsburgh Penguins. Za Pingvine, ki v vzhodni konferenci zasedajo četrto mesto, je to že četrti zaporedni poraz, za Kralje, ki so še vedno na dnu zahodne lestvice pa nov žarek upanja.