Še ena kanadska nevarnost za Bostončane: po Vancouvru jih napada še Calgary

Trenutno najboljše moštvo hokejske lige NHL, Boston Bruins, je v prejšnjem krogu doživelo enega redkih porazov v tej sezoni, v Vancouvru je izgubilo kar s 3:9, v noči na sredo pa se bo na domačem ledu pomerilo še z eno kanadsko ekipo, Calgary Flames. Ti pomenijo približno enako grožnjo kot Vancouver, kanadski ekipi namreč v zahodni konferenci zasedata šesto in sedmo mesto. Bostončani so z 90 točkami za 39 zmag in 24 porazov na vrhu vzhodne konference, pet točk pred Tampa Bay Lightning, ki pa se bo ponoči udarila s Toronto Maple Leafs.