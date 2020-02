Jeseničani zaradi ukrepov ob koronavirusu občutili vzdušje pripravljalnih tekem

Jeseničani so v torek v Italiji igrali pred praznimi tribunami, na začetku je vladalo precej "avgustovsko vzdušje", na koncu so izgubili po podaljšku.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po 11. zaporednih zmagah ob koncu rednega dela Alpske lige, s katerimi so si zagotovili četrtfinale, v torek pri Cortini v podaljšku vknjižili peti zaporedni poraz v drugem, t.i. master round delu tekmovanja. Trener Mitja Šivic je bil z večjim delom predstave varovancev, ki so se zaradi preventivnih ukrepov pred koronavirusom s tekmecem pomerili pred praznimi tribunami, zadovoljen. Zdaj upa, da bo po poškodbi prvega vratarja Antoina Bonvalota, ki ga še ni povsem odpisal, kateri od treh mladih čuvajev mreže do končnice "splaval".

Gorenjsko hokejsko moštvo je bilo konec decembra dodobra oddaljeno od končnice Alpske lige. Takrat je redko kdo verjel, da bi se železarji lahko znova vmešali v boj za šesterico, ki si je po rednem delu priigrala končnico. Sledil je odličen, 11 tekem dolg zmagoviti niz, s katerim so si varovanci glavnega trenerja Mitje Šivica prav v zadnjem krogu zagotovili četrtfinalno vstopnico.

Eden od pomembnejših členov ekipe v tem nizu je bila prva vratarska violina Antoine Bonvalot. A Francoz se je na tretji tekmi drugega alpskega dela (po koncu tega bo sledila končnica) poškodoval. Poškodba ni nedolžna, v jeseniškem taboru so njegovo okrevanje ocenili na šest do osem tednov, kar bi zanj lahko pomenilo konec sezone. Zdaj se morajo znajti s tremi mladimi čuvaji mreže, 22-letnim Urbanom Avsenikom, 19-letnim Žigo Kogovškom in 18-letim Ivanom Stojnovim.

Nagrajeni tri sekunde pred koncem, v podaljšku niso izkoristili smrtne priložnosti

Trenerski štab je na torkovi tekmi v gol postavil slednjega, za Bolgara je bil to šele drugi obračun v tem tekmovanju. Jeseničani so pri Cortini, ki jih je v soboto doma premagala s 5:3, včeraj štirikrat zaostajali in tudi štirikrat izenačili. Četrtič tri sekunde pred koncem rednega dela tekme, ko je Mirko Djumić izsilil podaljšek, po katerem so se zmage s 5:4 veselili gostitelji, železarji pa so izgubili petič zapored. "Na koncu smo bili nagrajeni z zadetkom tri sekunde pred koncem, fantje so si ga zaslužili, saj so se resnično borili. V podaljšku smo imeli eno smrtno priložnost, a je žal nismo izkoristili," o razpletu torkove tekme v Cortini pravi Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Kar se tiče včerajšnje predstave, sem z veliko stvarmi zadovoljen. Pet tekem pred koncem master rounda smo si za našo igro zadali štiri točke, na katerih želimo delati, da bomo res pripravljeni na končnico. Tri od štirih so bile res dobro izpeljane, ena nam je manjkala. Pomembno pa je bilo, da sta bili naša kultura in naša identiteta, o katerih govorimo vsak dan, prisotni. Na koncu smo bili nagrajeni z zadetkom tri sekunde pred koncem, fantje so si ga zaslužili, saj so se resnično borili. V podaljšku smo imeli eno smrtno priložnost, a je žal nismo izkoristili," nam je danes zjutraj, tik preden se je odpravil na dopoldanski trening, razlagal 40-letni trener.

Avgustovsko vzdušje Zaradi strahu pred razširitvijo koronavirusa, zaradi katerega so v nekaterih predelih Italije sprejeli preventivne ukrepe, so se člani Cortine in Jesenic udarili pred praznimi tribunami. "Nobenih dodatnih posebnih ukrepov - z izjemo prazne dvorane -, da bi na primer koga pregledovali, ni bilo. Dvorana je bila res žal prazna, bilo je kar malo čudno. Sploh vzdušje na začetku tekme ni bilo tisto pravo, imel si občutek, kot da si na avgustovski pripravljali tekmi, a nato se je tempo kar hitro stopnjeval. Sicer pa brez posebnosti, prišli smo v slačilnico, odigrali tekmo, odšli na avtobus in se vrnili domov," je o torkovem večeru dejal Šivic.

Upa, da bo kdo od trojice do končnice "splaval"

Šivic se dobro zaveda, da je, "Verjamem, da bo eden od treh mladih vratarjev do končnice "splaval"," o tem, da po poškodbi prvega vratarja lahko računa na manj izkušene Žigo Kogovška (na fotografiji), Urbana Avsenika in Ivana Stoynova. Foto: Peter Podobnik/Sportida ko gre v končnici zares, še kako pomemben čuvaj mreže. Tako bodo zadnje štiri tekme pred četrtfinalom poskušali ugotoviti, kateri od trojice vratarjev bi bil lahko najbolj ustrezno orožje za četrtfinalne tekme.

"Res škoda, da se nam je prvi vratar poškodoval, saj je bil on tisti jeziček na tehtnici, ki je znal zadaj stabilizirati stvari. Zdaj je tako, da imamo tri mlade vratarje, z vsemi se je zelo veliko delo, a ta trenutek še niso tam, kjer bi si želeli, da bi bili. Tega se tudi sami zavedajo. Ne želim s prstom kazati nanje in govoriti, da so ključni krivec. Iskreno verjamem, da bo eden od njih "splaval" do končnice. Če bomo s te strani splavali in vsak dan upoštevali naše točke, potem gremo lahko tudi s to ekipo daleč … To res verjamem. Če bi kdo avgusta rekel, da bomo tukaj, kjer smo zdaj, in da bomo kazali tako raven igre, kot jo, bi mu večina težko verjela. A sam sem, ker imam podobno izkušnjo iz Francije, verjel sem v naše delo, v našo identiteto, kulturo. To je treba obdržati," poskuša Šivic kljub neugodnemu vratarskemu položaju, ki navijačem ne vzbuja pretiranega optimizma, ostati pozitiven.

Brez možnosti za prihod novega vratarja Prvi vratar Jesenic Antoine Bonvalot bo odsoten lep čas. Možnosti za prihod novega vratarja ni. Foto: Grega Valančič/Sportida "Na HZS in pri vodstvu Alpske lige smo preverili možnosti, vendar so nam vsi pravilniki onemogočili kakršnekoli spremembe v ekipi. Edina možnost bi bila, da bi se nam poškodovali vsi vratarji, tudi ti, ki jih imamo na dvojni licenci. Za povrh vsega pa se je Bonvalot poškodoval en dan po zaključku prestopnega roka. Tudi če bi si drugega vratarja finančno lahko privoščili, ga v tem trenutku ne moremo dobiti," je za uradno stran kluba dejal športni direktor Marcel Rodman.

Bonvalot se bo težko vrnil

Po prvih ocenah naj bi bil Bonvalot odsoten od šest do osem tednov. Šivic ga še ni povsem odpisal, po tihem upa, da bi bil nared za finale državnega prvenstva z Olimpijo. Začetek tega je odvisen od predstav slovenskih predstavnikov v končnici Alpske lige (če se bo kdo uvrstil v alpski finale, se bo finale začel 18. aprila; če se ne bo nihče uvrstil v alpski finale, pa 5. aprila).

"Zavedamo se, da se mu bo brez sreče, ekstremno veliko fizioterapije in dobrega dela težko vrniti v tej sezoni. Verjamem sicer, da se stvari lahko razpletejo drugače in da če delaš dobro, da se stvari postavijo na svoje mesto," o tem, ali bi Bonvalota v tej sezoni še lahko videli v golu, pravi trener Jesenic. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Pri Bonvalotu čakamo na drugo mnenje, ki naj bi prišlo danes. Zanimivo je namreč, da ga boli povsem druga stvar, kot kažejo izvidi magnetne resonance. Tako smo nekoliko zbegani. Imamo super fizioterapevta Tomaža Jamnika, ki s fanti dela odlično in se res angažira, tako da verjamemo, da ga lahko usposobimo do takrat, ko ga bomo res potrebovali. Je pa tako, da gre za težko poškodbo. Zavedamo se, da se mu bo brez sreče, ekstremno veliko fizioterapije in dobrega dela težko vrniti v tej sezoni. Verjamem sicer, da se stvari lahko razpletejo drugače in da če delaš dobro, da se stvari postavijo na svoje mesto. Včasih se seveda ne, upam, da se v tem primeru bodo," še pravi nekdanji hokejist, ki bo varovance znova vodil v četrtek zvečer, ko bodo gostovali pri Rittnu.

