Železarji s praznimi naboji in slabo novico

Mitja Šivic je pospremil poraz svojega moštva z 0:2. Nič kaj zadovoljen ne more biti z informacijami o zdravstvenem stanju prvega vratarja, ki bi lahko predčasno končal sezono, saj bo odstoten med šestimi in osmimi tedni. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so pred domačimi gledalci izgubili z Rittnom. V vratih Južnih Tirolcev se je izkazal Kevin Lindskoug, ki je zaustavil vseh 29 poskusov železarjev. Ti zaradi poškodbe niso mogli računati na prvega vratarja Antoina Bonvalota in še lep čas ne bodo. Francoz bo namreč odsoten od šestih do osmih tednov, kar bi lahko pomenilo tudi predčasen konec sezone. Gostje so odpeljali zmago z 2:0. Člani HK SŽ Olimpija bodo zvečer v ponovitvi finala lanske sezone gostovali v Brunicu, pri vodilnem moštvu tekmovanju Pustertalu.

Železarji so po uvodni zmagi na derbiju z Olimpijo vknjižili še tretji zaporedni poraz v drugem delu tekmovanja. Ritten je prek Matta Laneja povedel v šesti minuti, v drugem delu pa je Urbana Avsenika premagal še Simon Kostner, ki je postavil končnih 2:0.

Jeseničani so ob koncu napadali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim razpoloženega gostujočega vratarja Kevina Lindskouga ni uspelo premagati. Zaustavil je vseh 29 strelov domačih.

Bo Antoine Bonvalot v tej sezoni še branil? Foto: Grega Valančič/Sportida Ti so se morali znajti brez prvega vratarja Antoina Bonvalota, ki se je poškodoval v zadnji tretjini torkove tekme. Jeseničani so danes sporočili, da bo Francoz zaradi poškodbe prepone odsoten šest do osem tednov. Bonvalot je bil eden od pomembnejših členov dolgega jeseniškega zmagovitega niza, po katerem so si ob koncu rednega dela predčasno zagotovili končnico.

Ob Bonvalotu pogrešajo tudi kaznovanega Gašperja Glaviča, ki se bo na tekme lahko vrnil 4. marca. Manjkala sta tudi napadalec Mirko Djumić in branilec Gašper Korošec, ki se je ravno vrnil po poškodbi.

Tudi sobotno srečanje bodo Jeseničani igrali na domačem ledu, ob 18. uri bodo pričakali Cortino.

Olimpija gostuje pri Pustertalu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zmaji na Južnem Tirolskem

Branilca naslova, HK SŽ Olimpija, zvečer čaka derbi kroga in ponovitev finala lanske sezone. Zmaji, ki so v torek prišli do prve zmage v tem delu tekmovanja, bodo gostovali pri Pustertalu. Južnotirolsko moštvo bo ostalo na vrhu lestvice, ne glede na razplet tekme, saj ima pred drugimi Ljubljančani štiri točke prednosti. Pustertal je v drugem delu za zdaj stoodstoten, nanizal je tri zmage.

Olimpija bo v soboto prav tako gostovala, čaka jo tekma v Renonu pri Rittnu.

Alpska liga, 20. februar, skupina za razvrstitev

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 3 – 11 (2)

2. Ritten 4 - 9 (3) 3. HK SŽ Olimpija 3 - 7 (4)

4. Asiago 3 – 5

5. HDD Sij Acroni Jesenice 4 – 4

6. Cortina 3 – 4 (1) *() – v oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 20. februar, kvalifikacijski skupini

