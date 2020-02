Olimpija doma lovi prvo zmago v drugem delu, Jeseničani v Italiji

Slovenska predstavnika v Alpski ligi bosta po sobotni ničli točke iskala zvečer. HK SŽ Olimpija, ki je v drugi del tekmovanja vstopil kot vodilna ekipa in z maksimalnimi štirimi dodatnimi točkami, je izgubil oba obračuna (HDD Sij Acroni Jesenice, Cortina). Zmaji bodo tako prvo zmago v tej fazi tekmovanja iskali zvečer v Tivoliju, kjer bodo gostili Cortino, ki je z istim številom točk mesto pred njimi.

Hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice čaka gostovanje pri Asiagu. Železarji so po 11 zaporednih zmagah v Alpski ligi prvič izgubili v soboto, ko jih je na kolena spravil Pustertal. Se bodo tokrat v Italiji vrnili na zmagovito pot?

Olimpija bo po večerni tekmi spet na delu v četrtek, ko bo v ponovitvi lanskega finala gostovala pri Pustertalu, Jeseničani bodo takrat gostili Ritten.

Moštva v skupini za razigravanje so si že zagotovila končnico, moštva v kvalifikacijskih skupinah pa jo še lovijo. Četrtfinalno vstopnico si bosta zagotovila le zmagovalca kvalifikacijskih skupin.

Lestvica skupine za razvrstitev

1. Val Pusteria 2 – 8 (2)

2. Ritten 2 – 6 (3)

3. Cortina 2 – 4 (1)

4. HK SŽ Olimpija 2 – 4 (4)

5. HDD Sij Acroni Jesenice 2 – 3

6. Asiago 2 – 3

*() – v oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.