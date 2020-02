Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na uvodni tekmi drugega dela Alpske lige v Tivoliju s 3:2 premagali večnega tekmeca HK SŽ Olimpija in vknjižili 11. zaporedno zmago v tem tekmovanju. To je prva zmaga železarjev nad zmaji v tej sezoni.

Alpska liga je po slabih dveh tednih spet odprla tekmovalna vrata. Moštva, ki so redni del končala na mestih med 1. in 6. (HK SŽ Olimpija, Ritten, Pustertal, Cortina, Asiago in HDD Sij Acroni Jesenice) in so si že zagotovila končnico, se v drugem delu za razvrstitev med seboj merijo na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Ljubljančani so v drugi del odnesli štiri bonus točke, Jeseničani nobene. Moštva, ki so redni del končala na mestih med 7. in 18., se v drugem delu v dveh kvalifikacijskih skupinah potegujejo za preostali četrtfinalni vstopnici. Četrtfinale si bo zagotovil le zmagovalec vsake skupine.

Že v uvodnem krogu drugega dela je slabih 2.500 gledalcev v Tivoliju spremljalo slovenski derbi. Ta se je po štirih zmagah Olimpije, ki je tokrat prikazala bledo predstavo, razpletel s slavjem Jeseničanov, ki so nadaljevali dolgo zmagovito serijo. Železarji so vknjižili 11. zaporedno zmago v Alpski ligi, nepremagani so že od 28. decembra.

Jeseniške priložnosti so bile v prvih dveh tretjinah redke, a železarji so jih dobro izkoriščali. Foto: Grega Valančič/Sportida Prve minute obračuna so pripadle Olimpiji, ki je bila več pri ploščku, vendar zmajem ni uspelo ugnati francoskega vratarja Antoina Bonvalota, ta je v zadnjem mesecu in pol v odlični formi. Na drugi strani je Žan Us klonil v osmi minuti. Po zmedi pred vrati gostiteljev je plošček končal za hrbtom ljubljanskega čuvaja mreže. Sodniki so zadetek priznali, pod njega pa podpisali Gašperja Glaviča. Zmaji, ki so si privoščili precej napak, so bili strelsko bolj podjetni, a je 26-letni Francoz v prvi tretjini zaustavil vseh deset domačih poskusov, Us štiri od petih, tako da so Jeseničani na prvi odmor odšli s tesno prednostjo.

Tudi nadaljevanje se je razpletalo po željah gostov. Olimpijina igra ni bila podobna tisti, ki bi jo pripisali najboljšemu moštvu rednega dela tekmovanja. Po osmih minutah so si zmaji privoščili novo napako, Nik Simšič je v nevtralni tretjini izgubil plošček, do njega je prišel Jaka Šturm, ga oddal do Patrika Rajsarja, ta pa sam zadrsal pred Usa in zvišal na 2:0.

Gorenjska ekipa je vknjižila 11. zaporedno zmago v Alpski ligi, 13. na zadnjih 14 obračunih tega tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Nobeno moštvo si v nadaljevanju tretjine ni ustvarilo pretiranih resnih priložnosti, so se pa železarji odzivali precej bolj borbeno, Ljubljančani pa preveč individualno, na kar so opozarjali med tretjinama. Ko je že kazalo, da bodo varovanci Mitje Šivica na odmor odšli s prednostjo dveh zadetkov, je znova klonila domača obramba. Jaka Sodja se je v gneči pri ljubljanskem golu znašel najbolje, pridrsal je izza gola in soigralce na odmor odpeljal pri rezultatu 3:0.

Na začetku zadnje tretjine si je sploh prvič na tekmi katera od ekip, in sicer jeseniška, priigrala številčno prednost. A Ljubljančanom, ki so v zadnjem delu zaigrali bolje, je kljub igralcu manj uspelo znižati. Strel Marka Severja z leve je Bonvalot še odbil, odbitek pa je v gol pospravil Žiga Pešut. Olimpiji se je po znižanju hitro ponudila priložnost za približanje na zadetek razlike z igralcem več, vendar so Jeseničani zdržali pritisk, v nadaljevanju pa še drugič sami zaigrali z igralcem več, a tudi druge ljubljanske izključitve niso kaznovali. Sledila je nova kazen, tokrat na gorenjski strani, kar so domači izkoristili. Na 2:3 je znižal Gal Koren in napovedal dramatičen konec srečanja, na katerem pa se rezultat, kljub ljubljanskim poskusom brez vratarja, ni več spremenil.

Po štirih porazih z Olimpijo (pripravljalna tekma, finale pokala Slovenija, dve tekmi, ki sta šteli za redni del Alpske lige in državnega prvenstva) je to prva zmaga Jeseničanov na derbijih v tej sezoni.

Foto s tekme (Grega Valančič/Sportida):

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

"Nismo bili niti g od green machine"

"Jeseničani so zasluženo zmagali, igrali so pravilno, mi pa nismo bili niti g od green machine (zelenega stroja, op. a), tako da čestitam Jeseničanom za zasluženo zmago," je bil po porazu v pogovoru za hokejtv slabe volje glavni trener branilcev naslova Gregor Polončič, ki z medlo predstavo svojih varovancev ni mogel biti zadovoljen.

Gregor Polončič je po porazu okrcal bledo predstavo svojih varovancev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dobro voljo pa je bilo tokrat moč najti v jeseniškem taboru, v katerem je glavni trener Mitja Šivic po zmagi postregel tudi z rezervami svojega moštva. "Fantom bi čestital. Morda je bilo malo v glavah, da že dolgo niso premagali Olimpije, pa tudi zadnji poraz z Olimpijo (izgubili so z 0:7, op. a.) ... V duelih smo bili precej dobri, je pa res, da smo za moj okus premalo drsali. Tudi pri "special teams" (igra z igralcem več, manj, op. a.) ni šlo, oni so zadeli tako z igralcem več kot z igralcem manj, v igri pet na pet pa smo nekako delali, kar smo si zadali. Po tej tekmi lahko rečem, da imamo še veliko rezerv, predvsem drsalno, a še enkrat, morda je to malo psihološko in bo v prihodnosti bolje. Super. Gremo po 12. zaporedno zmago," je razmišljal Šivic.

Ta bo železarje znova vodil v soboto, ko bodo v domači Podmežakli ob 18. uri pričakali podprvaka Pustertal, ki jih je 28. decembra premagal kot zadnji. Olimpija bo v soboto gostovala pri Asiagu.

Alpska liga, skupina za razigravanje Četrtek, 13. februar HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

0:1 Glavič 8., 0:2 Rajsar 29. (Šturm), 0:3 J. Sodja 40. (Šturm), 1:3 Pešut 45. (Sever, SH1), 2:3 Koren 56. (Jezovšek, Logar, PP1)



SH1 - zadetek z igralcem manj

PP1 - zadetek z igralcem več

Alpska hokejska liga, 13. februar, skupina za razvrstitev

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Ritten 1 tekma – 6 točk (3)

2. Val Pusteria 1 – 5 (2)

3. HK SŽ Olimpija 1 – 4 (4)

4. HDD Sij Acroni Jesenice 1 – 3

5. Cortina 1 – 1 (1)

5. Asiago 1 – 0 *() – v oklepaju so bonus točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 11.–14. februar, kvalifikacijski skupini

Preberite še: