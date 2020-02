Konec zmagovitega niza Jesenic, izgubila tudi Olimpija

Železarji so lov na 12. zaporedno zmago v Alpski ligi odprli z vodstom po šestih minutah, ko je gostujočega vratarja Colina Furlonga premagal Jaka Šturm. Pustertal je še pred koncem uvodne tretjine z dvema zadetkoma v dveh minutah povedel in vodstva ni več izpustil iz rok. Južni Tirolci so v 28. minuti ob igralcu več ušli na +2 (3:1), a je še pred koncem drugega dela Gašper Seršen Jeseničane približal na zgolj zadetek. Moštvo Mitje Šivica je ob koncu poskušalo podaljšek izsiliti brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Tommaso Traversa z zadetkom v prazen gol razblinil vse dvome o zmagovalcu.

Železarji bodo spet na delu v torek, ko bodo gostovali pri Asiagu, pri katerem je danes izgubila Olimpija.

Po prvi tretjini brez zadetkov so domači do sredine tekme prišli do prednosti dveh golov, povedli so ob igralcu manj. Ljubljanske upe je obudil Kristijan Čepon z znižanjem v 36. minuti.

Luka Ulamec je v 49. minuti poskrbel za izenačenje, a nadaljevanje se ni odvilo po željah Ljubljančanov. Na hitro so dobili še dva zadetka (v 53. in 55. minuti), tako da je Asiago na koncu zmagal s 4:2.

Zmaji, ki v drugem delu v svoji skupini še edini niso zmagali, bodo v tretjem krogu v torek v svoji dvorani Tivoli gostili Cortino.

Alpska hokejska liga, 15. februar, skupina za razvrstitev

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 2 – 8 (2)

2. Ritten 2 – 6 (3)

3. Cortina 2 - 4 (1)

4. HK SŽ Olimpija 2 - 4 (4)

5. HDD Sij Acroni Jesenice 2 - 3

6. Asiago 2 - 3 *() – v oklepaju so bonus točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 15.–16. februar, kvalifikacijski skupini

