Strah pred koronavirusom: Jeseničani za zaprtimi vrati. Olimpija gosti Ritten.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo zvečer gostovali pri Cortini. Tekma bo zaprta za javnost, saj so Italijani na nekaterih območjih države zaradi koronavirusa, ki je pri zahodnih sosedih terjal že kar nekaj žrtev, sprejeli preventivne ukrepe. Ponekod tekme odpadajo, to bodo lahko odigrali, a pred praznimi tribunami. HK SŽ Olimpija ob 19.15 gosti Ritten.

Začenja se druga polovica tekem v skupini za razvrstitev, v kateri so si že vse ekipe zagotovile končnico. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo zvečer gostovali pri Cortini, ki zaradi koronavirusa vrat svoje dvorane ne bo mogla odpreti navijačem. Ekipi se bosta tako udarili pred praznimi tribunami. Na sobotnem medsebojnem obračunu je Cortina v Podmežakli slavila s 5:3 in železarjem zadala četrti zaporedni poraz. Z novo, tretjo zmago v tem delu so Italijani skočili na drugo mesto.

Ljubljančani gostijo Ritten. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo po dveh gostovanjih tokrat igrali doma. V Tivoliju bodo ob 19.15 gostili Ritten, s katerim so se udarili v soboto in v gosteh zmagali po podaljšku. Obe moštvi imata v tem delu tekmovanja po dve zmagi in tri poraze, Italijani pa so točko pred Ljubljančani.

Alpska liga, 25. februar

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 5 – 14 (2)

2. Cortina 5 - 10 (1)

3. Ritten 5 - 10 (3)

4. HK SŽ Olimpija 5 - 9 (4)

5. Asiago 5 – 8

6. HDD Sij Acroni Jesenice 5 – 4 *() – v oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 25. februar, kvalifikacijski skupini

