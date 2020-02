Jeseničani po hudem udarcu: Zaupati moramo drug drugemu

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo niz treh porazov poskušali končati v soboto ob 18. uri, ko bodo pričakali Cortino. Športni direktor kluba Marcel Rodman verjame, da bodo kljub hudemu udarcu - za šest ali osem tednov so ostali brez prvega vratarja Antoina Bonvalota - strnili vrste in "šli normalno naprej". Člane HK SŽ Olimpija v soboto čaka novo gostovanje na Južnem Tirolskem pri Rittnu.

Gorenjski tabor je v zadnji tretjini torkove tekme ostal brez prve hobotnice Antoina Bonvalota, enega od bolj zaslužnih za dolg zmagoviti niz, s katerim so si železarji predčasno zagotovili končnico. V četrtek so sporočili, da bo Francoz z ledu odsoten od šest do osem tednov, kar pomeni, da je morda že odigral zadnjo tekmo.

"Bonvalotova poškodba je za nas zagotovo velika izguba, saj je v letošnjem koledarskem letu ogromno pripomogel k letošnji uspešni zgodbi. Treba pa je vedeti, da ni edini v tej ekipi. Imamo 22 igralcev in prav vsi so zaslužni za uspehe in zmage. Gremo naprej, zaupati moramo drug drugemu in tistim, ki bodo zasedli njegovo mesto. Prepričan sem, da bomo s svojo voljo in energijo, ki jo ti fantje imajo, lahko šli normalno naprej. Zagotovo pa nam bodo pomagali tudi navijači, ki se v zadnjem obdobju naših tekem udeležujejo v večjem številu. Tako da: vabim vas na domače tekme," je po poškodbi v klubski mikrofon dejal športni direktor kluba Marcel Rodman.

Ta bo gorenjsko ekipo znova spremljal v soboto ob 18. uri, ko bodo gostili Cortino in poskušali končati niz treh porazov.

Olimpija bo v soboto gostovala pri Rittnu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija znova na Južnem Tirolskem

V soboto zvečer bo na novem lovu za točkami tudi HK SŽ Olimpija, pred katero je novo gostovanje na Južnem Tirolskem. Zmaji so v četrtek z 0:2 izgubili pri podprvaku Pustertalu, pri katerem je s 50 obrambami blestel Keith Colin Furlong, tokrat pa jim bo nasproti stal drugi Ritten. Olimpija je na štirih tekmah drugega dela zmagala le enkrat in je četrta.

Alpska liga, 22. februar, skupina za razvrstitev

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 4 – 14 (2)

2. Ritten 4 - 9 (3)

3. Cortina 4 - 7 (1)

4. HK SŽ Olimpija 4 - 7 (4)

5. Asiago 4 – 5

6. HDD Sij Acroni Jesenice 4 – 4 *() – v oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 22. februar, kvalifikacijski skupini

