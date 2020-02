Nov boleč poraz za Kralje, Kopitar zadel, Kovalčuk se (spet) seli #video

Prvi zadetek na tekmi je dosegel Leon Draisaitl, ki je mrežo domačih načel v prvi tretjini tekme, nato pa sta vratarja Calvina Petersena (27 obramb) premagala še Ryan Nugent-Hopkins in Connor McDavid, ki se je uspešno vrnil po poškodbi in ob dveh podajah še enkrat zadel za kanadsko zasedbo.

Oglejte si vrhunce tekme med Los Angeles Kings in Edmonton Oilers (2:4):

Dustin Brown je po vsega 49 sekundah zadnje četrtine znižal na 2:3, vendar Kraljem v nadaljevanju ni več uspelo zatresti mreže.

Ko so v zaključku namesto vratarja na led poslali dodatnega napadalca, je končni izid 50 sekund pred koncem postavil Josh Archibald. Pri obeh zadetkih gostiteljev je kot asistent sodeloval Adrian Kempe.

Kralji so v tej sezoni doživeli že 41 porazov in so zacementirani na dnu razpredelnice lige NHL, Edmonton se je povzpel na drugo mesto pacifiške skupine.

Ruski hokejist Ilja Kovalčuk bo okrepil Washington Capitals. Foto: Getty Images

Nekdanji soigralec Kopitarja, ruski veteran, je medtem našel novega delodajalca.Kovalčuk je sezono začel v Los Angelesu, kamor se je preselil leta 2018, a so se mu Kralji po dobrem letu sredi decembra lani zahvalili za sodelovanje. Sledila je selitev v Kanado, kjer ga je sprejel Montreal, a tudi ta zvestoba je bila bolj kratkega daha. Montreal ga je namreč ponudil drugim klubom in po zgolj mesecu in pol se 36-letnik spet seli. Sprejeli so ga pri Washington Capitals, kjer bo moči med drugim združil z dvema zvedzniškima rojakoma Aleksandrom Ovečkinom in Jevgenijem Kuznjecovom.Montreal je ob slovesu Rusa prejel izbor v tretjem krogu letošnjega nabora, prav tako bo do konca sezone poskrbel za polovico Kovalčukove plače. Rus je v tej sezoni odigral 39 tekem lige NHL, v statistiko pa vpisal devet zadetkov in 13 asistenc.