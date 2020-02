Kralji izgubili po loteriji, izjemen jubilej Ovečkina

Hokejisti Los Angeles Kings so se še drugič v dobrem tednu udarili s Colorado Avalanche, a razplet srečanja je bil tokrat drugačen. Kralji so po zmagi na zimski klasiki tokrat pred domačimi gledalci izgubili.

Domače je v peti minuti v vodstvo popeljal Austin Wagner, ki je uspešno izvedel kazenski strel, Ryan Graves je izenačil v 37. minuti, nato pa zadetkov do konca rednega dela ni bilo. Sledil je podaljšek, v katerem so prevladovali hokejisti iz mesta angelov, a niso uspeli premagati razpoloženega vratarja gostov Pavla Francouza (zaustavil je 30 od 31 strelov).

O zmagovalcu so odločali kazenski streli, po katerih se je veselil Colorado. Pri Kraljih so bili vsi trije strelci, tudi Anže Kopitar, neuspešni, pri gostih pa je v tretji seriji zadel Joonas Donskoi.

Colorado se je s tretjo zaporedno zmago vodilnemu St. Louisu približal le na točko, Kralji pa so na zadnjem mestu zahodne konference.

Aleksander Ovečkin je kot deveti hokejist v zgodovini dosegel 700 zadetkov v rednem delu lige NHL. Foto: Getty Images

Ovečkin zabil 700. gol v ligi NHL

Washington Capitals so z 2:3 izgubili pri Hudičih v New Jerseyju, en zadetek pa je dosegel tudi ruski veteran Aleksander Ovečkin in se s tem vpisal v zgodovino. Ta je bil namreč njegov jubilejni, 700. gol v 15 letih igranja v ligi NHL, kar ga uvršča v eliten klub. Le osmim hokejistom je namreč uspelo preseči mejo 700 golov, to so Mike Gartner (708), Phil Esposito (717), Marcel Dionne (731), Brett Hull (741), Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) in Wayne Gretzky (894).

Huda poraza vodilnih na vzhodu

Prva tri moštva na vzhodu so ostala praznih rok. Vodilni Boston je doživel hud poraz v Vancouvru, kjer sta vratarja Tuukka Rask in Jaroslav Halak prejela kar devet zadetkov. Končni rezultat 9:3 za kanadsko ekipo, pri kateri je z dvema zadetkoma in asistenco blestel še nedolgo nazaj član Los Angeles Kings Tyler Toffoli.

Vodilno moštvo lige Boston je prejelo kar devet zadetkov. Foto: Reuters

Tudi druga Tampa je doživela visok poraz, s 3:7 jo je odpravila Arizona Coyotes, k zmagi katere sta Conor Garland in Clayton Keller prispevala dva zadetka in asistenco.

Tretji Pittsburgh je doma z 2:5 klonil proti Buffalo Sabres, katerega prvi junak je bil z dvema goloma Jack Eichel, pri poražencih je oba zadetka dosegel Jevgenij Malkin.

Kanadski obračun med Ottawo in Montrealom so s 3:0 dobili slednji, v vratih katerega je Carey Price zaustavil vseh 30 strelov, Max Domi pa je dvakrat zatresel mrežo nasprotnika.

Vroče je bilo v Nashvillu, kjer so domači so zmage nad Columbusom prišli po kazenskih strelih (4:3).

