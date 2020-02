Derbi zahoda St. Louisu

Colton Parayko je k zmagi St. Louisa prispeval gol in podajo. Za branilce naslova v ligi NHL je to 35. zmaga v tej sezoni.

Hokejisti St. Louis Blues so v severnoameriški ligi NHL gostovali v Teksasu pri Dallas Stars in na derbiju najboljših ekip zahodne konference prepričljivo zmagali s 5:1 ter utišali govorice o številki 1 v končnici. Blestel je Colton Parayko, ki je zbral gol in dve podaji, branilci naslova v Stanleyjevem pokalu pa so slavili še 35. zmago to sezono.