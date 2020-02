Kosmatinci so se utrdili na vrhu, Dallas prvi na zahodu

Kosmatince iz Bostona je v 9. minuti na gostovanju pri Edmontonu, ki ima težave s poškodbami (še naprej manjka kapetan Connor McDavid), v vodstvo popeljal Patrice Bergeron, slabih 18.000 gledalcev je na naslednji zadetek čakalo vse do 44. minute, ko so domači izkoristili igralca več in prek Sama Gagnerja izenačili. Rezultat se do konca rednega dela ni več spremenil, sledil je podaljšek, v tem pa zmagoviti zadetek Davida Pastrnaka, s katerim je Boston prednost pred drugo Tampo povečal na tri točke, a ekipa s Floride ima na računu tekmo manj. Izkazala sta se oba vratarja (Tukka Rask je zaustavil 28 strelov od 29, veteran Mike Smith 32 od 34).

Uspešni so bili tudi hokejisti Dallas Stars, ki so pred domačimi gledalci dvakrat vodili, a so člani Arizona Coyotes dvakrat izenačili. V zadnji tretjini je Jamie Oleksiak zadel za 3:2 in poskrbel, da je zmaga ostala doma. Dallas je z novima točkama skočil na vrh zahodne konference, na katerem je prehitel prvaka St. Louis Blues, ki je na zadnjih pestih tekmah petkrat izgubil.

Hokejisti Dallas Stars so novo vodilno moštvo zahodne konference. Foto: Getty Images

Tretje moštvo zahoda Colorado Avalanche je prekinilo niz treh porazov in na domačem ledu s 3:1 premagalo NY Islanders, za katere je bil to še četrti zaporedni poraz.

Do pomembne zmage v boju za končnico so prišli panterji s Floride, ki so v gosteh s 4:1 odpravili Anaheim. Na končnico še lahko upajo tudi New York Rangers, ki so s 6:3 slavili v vetrovnem mestu. Šved Mika Zibanejad je k zmagi prispeval zadetek in tri asistence.

Liga NHL, 19. ferbuar:

Lestvica:

