Kopitar in Kralji še tretjič zapored? Ne bo jim lahko.

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar s svojimi Los Angeles Kings v noči na sredo v ligi NHL gostuje v Kanadi pri Winnipeg Jets. Kralji imajo priložnost, da zmagoviti niz podaljšajo na tri tekme. S tem bi izenačili svoj najdaljši zmagoviti niz v tej sezoni, novembra lani so zapored premagali Minnesota Wild, Detroit Red Wings in Vegas Golden Knights.

Več kot treh tekem v kosu Kraljev v tej sezoni ni uspelo dobiti, po 59 odigranih srečanjih imajo na računi 21 zmag in 38 porazov, s 47 točkami pa so gladko zadnji v zahodni konferenci. Do mest, ki vodijo v končnico jim manjka 21 točk, "play-off" je za Kopitarja in kalifornijsko druščino dosegljiv le še teoretično.

LA Kings so v zadnjih dveh krogih premagali tretjo in sedmo ekipo konference, Colorado Avalanche in Calgary Flames. Bodo ponoči še deseti Winnipeg?

Na sporedu je še šest tekem, St. Louis Blues, ki so jih na lestvici zahodne konference ujeli Dallas Stars, se doma meri z New Jersey Devils, Nashville Predators gostijo Carolina Hurricanes, Ottawa Senators Buffalo Sabres, Detroit Red Wings Mintreal Canadiens, Philadelphia Flyers Columbus Blue Jackets, Pittsburgh Penguins pa Toronto Maple Leafs.

