Kopitar izgubil zvezdniškega soigralca, Tampa podira mejnike #video

Moštvo Tampa Bay Lightning je v ligi NHL po podaljšku s 4:3 v gosteh ugnalo Colorado in z 11. zaporedno zmago popravilo rekord franšize. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki bodo naslednjič na delu v noči na sredo, so izvedli menjavo, v kateri so se odrekli zvezdniku Tylerju Toffoliju.

Moštvo s Floride ostaja za petami Bostonu. Na vrhu vzhodne konference in celotne lige Strele za Kosmatinci zaostajajo le za točko. Na gostovanju pri močnem, a s poškodbami zaznamovanem Coloradu, so po zaostanku in zadetku, ki ga je dosegel Andre Burakovsky v prvi tretjini, strnili vrste in v drugi tretjini poskrbeli za preobrat. Za vodstvo s 3:1 so v vsega devetih minutah zadeli Alex Killorn, Cameron Gaunce in Steven Stamkos.

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Domači se niso predali in prek Nathana MacKinnona ter Valerija Ničuškina prišli do izenačenja. V dodatnih petih minutah pa je v igri tri na tri Nikita Kučerov ušel obrambi in zadel pod nemočnim Čehom Pavlom Francouzom v vratih. Strele so dobile že enajsto zaporedno tekmo in upravičujejo vlogo enega od glavnih favoritov za naslov prvaka v ligi NHL.

Tampa Bay so postali šele drugo moštvo v zgodovini lige NHL, ki se lahko v dveh različnih sezonah pohvali z dvema dvomestnima številoma zaporednih zmag. V prejšnji sezoni je zmagala desetkrat zapored. Poleg strel je omenjen dosežek v zgodovini tekmovanja uspel le še hokejistom Boston Bruins.

Udarec za Colorado, Rantanen poškodovan Colorado je trenutno na tretjem mestu zahodne konference, a v resnih škripcih, kar zadeva poškodbe. Potem ko so na tekmi pod zvezdami v stadionski seriji v Colorado Springs ob porazu proti Kopitarjevemu Los Angelesu izgubili vratarja Philippa Grubauerja in so že prej igrali brez Nazema Kadrija ter Matta Calverta, si je ključnico na tekmi proti Tampi zlomil še eden najboljših posameznikov moštva, Finec Mikko Rantanen. Odsoten bo več mesecev. Mikko Rantanen right down the tunnel. Yikes #GoAvsGo pic.twitter.com/IwkNfEaBYg — The Spoked Z (@SpokedZ) February 18, 2020

Trojček Mangiapana in najdaljši post Ovečkina

Na preostalih tekmah je še šestič na zadnjih devetih tekmah led poražen zapuščal Washington. Tokrat so Capitals, ki so dolgo časa zasedali vrh lige NHL, v gosteh izgubili proti Vegasu. Zlati vitezi so dvoboj dobili s 3:2, potem ko so prišli do vodstva s 3:0 in ga zadržali v zadnji tretjini, ko je dvakrat za goste zadel T.J. Oshie. Ruski napadalec Washingtona Aleksander Ovečkin je že petič zapored ostal brez gola (ali podaje). To je njegov najdaljši strelski post v tej sezoni. Tako ostaja pri 698 doseženih zadetkih v bogati karieri.

Prvi hat-trick Mangiapana v ligi NHL:

Do zmag sta na domačem ledu prišla še Arizona in Calgary, ki zasedata sedmo in osmo mesto v zahodni konferenci. Arizona je bila boljša od New York Islanders z 2:1, Calgary pa je na krilih prvega "hat-tricka" Andrewa Mangiapana ugnal moštvo Anaheima s 6:4. Florida je v gosteh ugnala San Jose s 5:3.

Toffoli se je preselil v Kanado

Tyler Toffoli je v dresu Los Angeles Kings dosegel 290 točk. Foto: Reuters Čeprav kralji Anžeta Kopitarja to noč niso igrali, so poskrbeli za odmevno menjavo na tržnici hokejistov. Strelec prvega "hat-tricka" na prostem v ligi NHL proti Coloradu v ponedeljek Tyler Toffoli se namreč seli v Vancouver v zameno za napadalca Tima Schallerja, pravice za 20-letnega Tylerja Maddena in izbor v drugem krogu letošnjega nabora. Toffoli, ki se mu po koncu sezone izteče pogodba (4,6 milijona dolarjev), pa bi lahko s podpisom nove z Vancouvrom moštvu iz mesta Angelov priskrbel še izbor v četrtem krogu nabora za leto 2022.

"Tyler je bil velik del naše organizacije," je po menjavi dejal generalni menedžer Kraljev Rob Blake. "Bil je del ekipe, ki je osvojila Stanleyjev pokal, vsi pa si ga bomo zapomnili tudi po trdem delu, ki ga je vsak dan vlagal v to moštvo," je še dodal.

Toffoli je za moštvo iz Los Angelesa na 515 tekmah dosegel 290 točk, vedno boljša forma v zadnjih tednih pa je Kraljem po poročanju STA izboljšala pogajalsko izhodišče za menjavo, ki so jo ob iztekajoči se pogodbi želeli izpeljati čim prej.

Liga NHL, 17. februar

Lestvica

