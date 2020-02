Kopitar na zimski klasiki, Tampa preži na (nov) spodrsljaj vodilnega Bostona

Nova težka naloga je pred Anžetom Kopitarjem in njegovimi soigralci iz moštva Los Angeles Kings, najslabše ekipe zahodne konference. Kralje ponoči čaka spopad s Colorado Avalanche, moštvo, ki v zahodni konferenci zaostaja le za vodilnimi St. Louis Blues. To bo posebna tekma, saj se bosta ekipi udarili pod milim nebom. Prizorišče zimske klasike bo štadion Falcon Stadium v Colorado Springsu, ki v tem trenutku sprejme slabih 47.000 gledalcev.

Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so pripravljeni, da prevzamejo vodstvo v vzhodni konferenci in s tem v ligi NHL. Za vodilnimi Boston Bruins na lestvici zaostajajo za točko, že danes zvečer pa lahko pride do zamenjave na vrhu. Bruins ponoči sicer igrajo z daleč najslabšo ekipo lige, Detroit Red Wings, ki pa jih je pred dnevi presenetila in premagala s 3:1. Tampo čaka obračun s Philadelphia Flyers.

Čeprav bi morala biti vloga favorita na tekmi v Bostonu jasna, Bruins Detroita ne smejo podcenjevati, kar je lekcija, ki so jo prejeli 9. februarja, ko so morali Red Wings priznati premoč z 1:3. Poraženci lanskega finala lige NHL bodo ponoči Detroitu poskušali vrniti za presenečenje izpred nekaj dni in ohraniti vodstvo pred Tampo na lestvici vzhodne konference.

Tampo čaka na papirju veliko močnejši tekmec, gostijo namreč sedmo ekipo vzhoda, Philadelphia Flyers, ki so jo v tej sezoni že premagali, 12. januarja z 1:0. Lightning so zadnje čase nepremagljivi, njihov zmagoviti niz traja že devet tekem in ljubitelji hokeja v Tampi na Floridi lahko pričakujejo pravo poslastico.

