Sidney Crosby in druščina gostijo Montrealčane

V hokejski ligi NHL bodo ponoči odigrane štiri tekme, le ena na zahodu,. V tej se bosta pomerila deveto in predzadnje, 14. moštvo konference, kanadski Winnipeg Jets in kalifornijski San Jose Sharks. Na vzhodu pa utegne biti napeto na obračunu Pittsburgh Penguins in Montreal Canadiens.

Pittsburgh in Montreal sta se v tej sezoni udarila že dvakrat, na njunem prvem obračunu, 11. decembra lani so bili suvereno boljši Canadiens, ki so zmagali s 4:1, na drugi tekmi pa so jim Pingvini vrnili z zmago po podaljšku s 3:2. Izid med ekipama je tako pred tekmo v Pittsburghu izenačen.

V noči na soboto Columbus Blue Jackets gostijo New York Rangers, Carolina Hurricanes pa New Jersey Devils.

Liga NHL, 14. februar:

Lestvica:

