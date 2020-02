Anže Kopitar jo je zagodel Calgaryju in prekinil črni niz #video

V noči na četrtek so lahko ljubitelji hokeja na ledu v ligi NHL spremljali le tri tekme. Na delu je bil tudi slovenski as Anže Kopitar, ki je z Los Angeles Kings gostil Calgary in navijače v dvorani Staples osrečil z zmago s 5:3. Kralji so tako prekinili črni niz, saj pred srečanjem s Calgaryjem niso zmagali kar na petih zaporednih tekmah. Vodilno moštvo vzhoda Boston je na krilih trikratnega strelca Davida Pastrnaka premagalo Montreal (4:1), Vancouver pa je s 3:0 ugnal Chicago.

Kralji iz Los Angelesa so prekinili črni niz. Čeprav jim v tej sezoni ne gre najbolje in so prikovani na zadnje mesto zahodne konference, zmage pa pred srečanjem s Calgaryjem niso dočakali že petkrat, so se proti Flames izkazali in osrečili navijače z zmago s 5:3. Pomemben delež k njej je prispeval tudi kapetan Anže Kopitar. V statistiko je vpisal dve točki, ko je bil asistent pri prvem in zadnjem golu Los Angeles Kings. Hrušičan je v tej sezoni zbral že 32 asistenc.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Gledalci v dvorani Staples v uvodni polovici dvoboja niso dočakali zadetka, nato pa je za goste v 31. minuti zadel Mikael Backlund. Veselje Calgaryja ni trajalo dolgo. Gostitelji so se po zadetku 30-letnega Skandinavca prebudili, Tyler Toffoli in Austin Wagner pa sta v pičlih 39 sekundah poskrbela za preobrat in vodstvo Kings z 2:1.

V zadnji tretjini so domači hokejisti še povišali vodstvo, v polno so zadeli še Kurtis MacDermid, Jeff Carter in Sean Walker. Vratar kraljev Calvin Petersen je ubranil 35 strelov in v drugem nastopu v tej sezoni dočakal prvo zmago. Pri gostih se je dvakrat med strelce vpisal Elias Lindholm, Johnny Gaudreau pa je podobno kot Kopitar pri gostiteljih prispeval dve asistenci.

Kralji bodo prihodnjič na delu v ligi NHL v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri Coloradu.

