Tadej Pogačar je imel vse do zaključka etape ob sebi zvestega pomočnika Pavla Sivakova. Ker pa poleg Francoza ni bilo v ospredju več nikogar drugega iz njunega moštva UAE Team Emirates - XRG, Sivakov pa je v tistem trenutku narekoval tempo v skupini z rumeno majico, se je prav Pogačar prelevil v vlogo pomočnika.

Slovenski kolesarski zvezdnik je za nekaj trenutkov zapustil skupino in se odpeljal k ekipnemu avtomobilu, da je prevzel bidone, nato pa vse skupaj dostavil moštvenemu kolegu v ospredju.

