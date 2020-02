Veteranu lige NHL ponagajalo srce, a je na srečo že pri zavesti #video

V pestrem večeru v ligi NHL bi moralo biti odigranih kar enajst tekem, a se zadnja med Anaheimom in St. Louisom ni končala. Pri rezultatu 1:1 se je prekinila, ko se je branilec gostov Jay Bouwmeester zaradi težav s srcem zgrudil na tla. Nesrečnega veterana so odpeljali v bolnišnico UC Irvine Medical Center, obe ekipi pa sta se iz spoštovanja do igralca odločili, da ne bosta nadaljevali z dvobojem, ampak ga končali enkrat drugič.

Informacije o zdravstvenem stanju Jayja Bouwmeesterja, 36-letnega Kanadčana, ki nastopa v ligi NHL že 17 sezon, njegovo kariero pa je zaznamoval tudi niz 737 zaporednih nastopov v tekmovanju, so skope. Klub je sporočil, da se je Bouwmeester zgrudil na tla zaradi težav s srcem. Branilcu St. Louis Blues so pomagali z defibrilatorjem, napravo, ki samodejno zazna motnjo srčnega ritma in dovede elektrošok. Na poti v bolnišnico je bil tako že pri zavesti, več o njegovem zdravstvenem stanju pa bo znano po dodatnih pregledih.

Zadnji primer, ko je hokejist v ligi NHL izgubil zavest na klopi, sega v leto 2014. Takrat se je poslabšalo zdravstveno stanje igralcu Dallasa Richu Peverleyju. Imel je nereden srčni utrip, a se je njegovo stanje po hitri zdravniški oskrbi kmalu izboljšalo.

Dvoboj v Anaheimu je bil prekinjen slabih osem minut pred koncem prve tretjine, ko je bil rezultat 1:1. Sledil je skupinski pozdrav igralcev, ki so si zaželeli srečo, si izmenjali objeme, nato pa še opremo. V znak spoštovanja do nesrečnega Bouwmeesterja, ki ga je na tekmi spremljal tudi oče, so se odločili, da bodo dvoboj prekinili in ga končali ob drugi priložnosti. Kluba bosta preostanek obračuna odigrala enkrat drugič, nov termin še ni znan.

Izkušeni branilec Jay Bouwmeester je v ligi NHL odigral krepko nad 1000 tekem. Foto: Reuters

Blues bi morali po tekmi odpotovali v Las Vegas, kjer bi morali gostovati v noči v petek, a za zdaj ostajajo na jugu Kalifornije in čakajo na novice o zdravstvenem statusu izkušenega branilca. Bouwmeester ima bogato kariero v ligi NHL, kjer je zbral kar 1.241 nastopov. Prejšnjo sezono je s St. Louisom postal prvak, pred šestimi leti pa je pomagal Kanadi do olimpijskega naslova. V tej sezoni še ni izpustil dvoboja.

