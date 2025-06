Pred slovenskimi odbojkarji je le še zadnja tekma uvodnega turnirja lige narodov v Riu de Janeiru. Ob 15. uri se bodo zoperstavili gostiteljem Brazilcem in poskušali ostati neporaženi. To bo tretja tekma Slovencev v 37 urah. Za zdaj so poleg njih brez poraza le še Poljaki, ki se bodo ob 13. uri merili s Srbi, te vodi nekdanji selektor Slovencev Gheorghe Cretu.

Slovenski odbojkarji so na uvodni turnir lige narodov v Brazilijo odpotovali v prevetreni zasedbi, brez treh standardnih članov, tako da novi selektor Fabio Soli veliko priložnosti ponuja mladim močem. In te so jo odlično izkoristile.

Slovenci so po treh tekmah še neporaženi, premagali so Kubo, Iran in ZDA. Danes pa jih v napornem urniku čaka še zadnja tekma turnirja v Riu de Janeiru. Ob 15. uri se bodo zoperstavili Brazilcem, to bo v dobrem dnevu in pol še tretja tekma slovenske zasedbe. Gostitelji imajo po treh tekmah na računu dve zmagi (premagali so Ukrajino in Iran) in poraz proti Kubi.

Fabio Soli Foto: Aleš Fevžer

Soli: Ni enostavno v 37 urah odigrati treh tekem, a ...

"Jasno je, da izgubljamo energijo in da nismo enaki ter nimamo enake osredotočenosti in pristopa, kot smo ga imeli na prvi tekmi. Na današnji tekmi so ZDA igrale našo odbojko. Dolge točke so dobili večinoma oni. To je bil del tekme, v katerem smo padli, a s tega dna se nam je uspelo vrniti. Cenim vse svoje igralce, ki so se trudili na vseh treh tekmah. Vsakič, ko smo padli, so se borili in vrnili. S takšnim duhom mislim, da zmoremo opraviti res dobro delo. Jutri bomo videli, koliko energije bomo še imeli, da jo pustimo na igrišču. Ni enostavno odigrati treh tekem v 37 urah, a poskušali bomo v težkih trenutkih vseeno uživati. Takšen je trenutno naš stil igre. Mislim, da bomo jutri sposobni zbrati energijo in odigrati, kolikor dobro le zmoremo," je po sobotni zmagi nad ZDA v izjavi za OZS dejal Soli.

Drugi turnir bodo Slovenci igrali v Bolgariji, tretjega pa doma v Stožicah. Foto: VolleyballWorld

Po Braziliji v Bolgarijo in nato v Stožice

Slovensko zasedbo v nadaljevanju lige narodov čakata še dva turnirja, in sicer v Bolgariji (25.–29. 6.) in na domačih tleh v Ljubljani. V slovenski prestolnici se bodo odbojkarji med 16. in 20. julijem merili proti Kanadi, Nizozemski, Italiji in Srbiji. Zaključni turnir bo na Kitajskem med 30. julijem in 3. avgustom.