Arso je za ponedeljek izdal oranžno opozorilo

Danes bo večinoma sončno, popoldne v alpskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija, so zapisali na spletnih straneh agencije za okolje. Vremenska sprememba se pričakuje v ponedeljek popoldne.

Na portalu Neurje.si so zapisali, da bo območje visokega zračnega pritiska, ki vlada nad Srednjo in Severno Evropo, postopoma začelo slabeti, kar bo omogočilo vdor hladnejšega in bolj vlažnega zraka iz severozahodnega dela Evrope.

"Vremenska sprememba prihaja v ponedeljek, ko nas bo prešla vremenska fronta. Za njo se bo ponovno vzpostavilo območje visokega zračnega pritiska, ki prinaša sončno in postopno bolj vroče vreme, ki bo trajalo vsaj do nedelje oz. ponedeljka, 23. junija. V četrtek in petek bo na nas vplivala tudi oslabljena vremenska fronta, zlasti v alpskem svetu severne Slovenije bodo nastajale vročinske nevihte," so zapisali.

ORANŽNA - NEVIHTE - Slovenija - jugozahod

Pon, 16.6.2025 11h <--> Pon, 16.6.2025 23h.

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) June 15, 2025

Za ponedeljek popoldne je agencija za okolje za območje Primorske izdala oranžno opozorilo pred močnejšimi nevihtami.

Obeti

V torek se bo postopno zjasnilo. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo sončno in čez dan nekoliko topleje. Burja na Primorskem bo ponehala.