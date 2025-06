Vremenoslovci sporočajo: To se bo kmalu zgodilo v Sloveniji

Pri Agenciji RS za okolje (Arso) ob začetku poletja sporočajo, da je pred nami prvi vročinski val in razkrivajo, kje bo najbolj vroče in kaj nas čaka. Pri agenciji so že izdali tudi prvo, rumeno stopnjo vremenskega opozorila pred vročino.

Klimatologinja Katja Kozjek Mihelčič z agencije za okolje je najprej pojasnila, kdaj sploh govorimo o vročinskem valu in kako so ga pri ganeciji definirali v Sloveniji. "Vročinski val je obdobje vsaj treh zaporednih dni, ko je dnevna povprečna temperatura zraka nad določeno mejo," pri tem pa so Slovenijo razdelili na tri podnebna območja.

Za Primorski del Slovenije je ta meja 25 stopinj Celzija, za nižinske dele osrednje in vzhodne Slovenije je meja 24 in za nekoliko višje predele 22 stopinj Celzija.

Topel zrak je že na poti

"Vročinski val se je že začel nad jugozahodno Evropo in bo s svojim obrobjem segel tudi proti našim krajem," je povedal meteorolog Brane Gregorčič.

V tem tednu bo k nam dotekal zrak z vzhodnimi vetrovi, je še pojasnil, in vročina bo zaradi padajočega zraka proti Primorski najbolj izrazita, vzhod Slovenije pa posebne vročine naj ne bi občutil.

Na Primorskem lahko ponekod pričakujejo tudi 34 stopinj Celzija, zato so za ta del pri agenciji že izdali rumeno stopnjo vremenskega opozorila pred vročino. Visoke temperature naj bi tam nastopile že danes in vztrrajale do konca tedna.

Vročina se bo drugod stopnjevala do nedelje, jutra pa bodo še ostala sveža.

V ponedeljek nas čaka osvežitev, je še pojasnil Gregorčič, a ta na Primorskem ne bo izrazita.

Vroče bo, ampak ...

Temperatura se bo v območju nad dolgoletnim povprečjem zadržavala še vsaj nekaj tednov, a "kakšnega ekstremno izrazitega vročinskega vala za naše geografsko območje še ni na vidiku," je še dodal Gregorčič.

Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je opozorila, da je prvi vročinski val izjemno pomemben, saj telo še ni prilagojeno zunanjim spremembam. Najbolj ogroženi so starejši, otroci, nosečnice, bolniki s kroničnimi obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, ter bolniki, ki jim duševno stanje ne omogoča pravočasnega umika z vročine.