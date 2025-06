Temperature nad 30 stopinj Celzija: kdaj bo najbolj vroče? #animacija

Na agenciji za okolje (Arso) v prihodnjih dneh napovedujejo temperature nad 30 stopinj Celzija. Danes in jutri bo večinoma jasno, prehodno bo danes zvečer in ponoči ponekod na severu in vzhodu nekaj več oblačnosti. Najbolj vroče bo na Goriškem, kjer se bodo temperature povzpele do 32 stopinj Celzija. Meteorologi v prihodnjih dneh tako napovedujejo prvi letošnji vročinski val .

Danes bo pretežno jasno, zvečer in ponoči se bo v severnih in vzhodnih krajih prehodno nekoliko pooblačilo, so zapisali na spletnih straneh Arsa. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.

Podobno vreme napovedujejo tudi jutri, ko bo na severovzhodu zjutraj nekaj oblačnosti. Čez dan bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Goriškem pa do 32 stopinj Celzija.