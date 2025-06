To so najbolj jeznoriti znaki horoskopa

Oven

Ovni ne razmišljajo, ampak preprosto eksplodirajo. Niso zlobni, a so njihovi odzivi tako hitri in siloviti, da ljudje okoli njih preprosto ne vedo, kaj se jim je zgodilo. Ognjeni Mars ovne sili, da brez zadržkov izrečejo vse, kar si mislijo. Dobra novica je, da vsak konflikt pozabijo prav tako hitro, kot ga zakuhajo, slaba pa, da vam bo zaradi njihovih izbruhov še dolgo zvonilo v ušesih.

Lev

Levi ne prenesejo, da jih kdo ignorira, prekinja ali kritizira. Če začutijo, da je prizadet njihov ponos – in to se pri levih pogosto dogaja –, sledi levje rjovenje. Njihov bes je glasen, dramatičen in v njihovi glavi povsem upravičen. Čeprav so izjemno srčni in plemeniti ljudje, pa bodo takrat, ko jih kaj zmoti, za to izvedeli vsi. Vključno z njihovimi sosedi, mimoidočimi in naključnimi očividci.

Škorpijon

Škorpijoni sicer ne začnejo takoj vpiti, a je njihova jeza toliko bolj nevarna, ker je tiha, hladna in lasersko natančna. S pogledom vas bodo pripravili do tega, da boste podvomili o vseh svojih življenjskih odločitvah. Ko jih kdo prizadene ali sprovocira, je njihov bes globok, oseben in dolgotrajen. Morda se ne bodo maščevali, a tega nikoli ne boste vedeli zagotovo.

Dvojčka

Dvojčki delujejo kot vesele klepetulje, a ko jih kaj spravi ob živce, postanejo frustracija na dveh nogah. Njihova jeza ni tiha, ampak glasna, hitra in besedno zelo bogata. Menjavali bodo ton, temo in morda v izbruh vpletli tudi kaj, kar ste jim rekli pred petimi leti, pa se takrat na to niso odzvali. Dvojčki se hitro vžgejo in nato tudi hitro ugasnejo, do takrat pa vas čaka besedni tornado.