Tem znakom horoskopa poletje prinaša nepričakovan zaslužek

Bik

Biki so znani po svoji finančni modrosti, poletje pa jim bo prineslo še element sreče. Možne so povišice, dediščina, ugodni poslovni dogovori ali preobrati, ki jim bodo na dolgi rok prinesli večjo finančno varnost. Bistveno je, da ostanejo odprti za nove načine zaslužka.

Lev

Levom se obeta obdobje, ko bo trud, ki so ga vlagali, končno prepoznan in se jim bo tudi obrestoval. Zvezde jim prinašajo priložnost za priznanje v službi, lasten projekt ali sodelovanje z osebo, ki jim bo odpirala vrata. Njihova glavna aduta bosta talent in samozavest.

Vodnar

Vodnarji vstopajo v obdobje, ko jim bodo njihove nepričakovane zamisli in poznanstva prinesla konkretne prihodke. Mnogi se bodo preizkusili v nečem novem ali našli novo obliko prihodkov, ob čemer bodo presenečeni, kako hitro se stvari lahko obrnejo na bolje.