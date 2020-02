Vsaj nekaj veselja za Kralje

Hokejisti Los Angeles Kings, ki so v le dveh dneh ostali brez dveh igralcev šampionske ekipe, napadalca Tylerja Toffolija in branilca Martineza, ki bosta odslej igrala za Vancouver Canucks oziroma Vegas Golden Knights, so serijo domačih tekem odprli z zmago s 5:4 nad Florida Panthers. Kapetan Kraljev Anže Kopitar se je podpisal pod dve asistenci.

Kalifornijce je že v drugi minuti v vodstvo popeljal 20-letni Gabriel Vilardi, a so gostje hitro odgovorili in do 9. minute dvakrat premagali Jonathana Quicka. Kralji so nato izkoristili prvo številčno prednost na tekmi in prek Drewa Doughtyja, ki mu je asistiral tudi Anže Kopitar na odmor odšli z izenačenjem 2:2.

Jonathan Huberdeau je v začetku drugega dela poskrbel za novo vodstvo panterjev, a so se domači vrnili in v zadnjo tretjino vstopili z vodstvom 4:3. Sledil je nov hiter zadetek floridskega moštva, v 53. minuti pa je branilec Ben Hutton s svojim četrtim zadetkom v dresu LA Kings odločil zmagovalca. V akciji je z novo podajo sodeloval tudi slovenski kapetan. Kopitar je na 61 tekmah zbral 55 točk (17 zadetkov, 38 podaj).

Kralji kljub tretji zmagi na četrti tekmi ostajajo zadnji na zahodu, za predzadnjim Anaheimom zaostajajo šest točk. Znova bodo na delu v noči na nedeljo, ko bodo gostili Colorado, ki so ga na nedavni zimski klasiki premagali.

Liga NHL, 20. ferbuar:

Lestvica:

