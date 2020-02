Olimpiji ponovitev lanskega finala, Jeseničani do pomembne zmage

Slovenska predstavnika v Alpski ligi sta danes odigrala sedmo tekmo drugega dela Alpske lige, v kateri sta si že zagotovila končnico. Hokejisti HK SŽ Olimpija so v ponovitvi lanskega finala ugnali Pustertal z 2:1 (0:0, 2:1, 0:0), člani HDD Sij Acroni Jesenice pa so bili uspešni na gostovanju pri Rittnu z 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Ljubljanska zasedba, ki brani naslov v Alpski ligi, je dobila ponovitev lanskega finala s Pustertalom. Ekipi sta nazadnje srečali pred dnevi v Italiji, kjer Olimpiji ni uspelo zadeti in je izgubila z 0:2. Danes so zeleno-beli dosegli zelo pomembno zmago. Ne le zaradi točk, s katerimi so spet v boju za prednost domačega terena, pač pa tudi zaradi samozavesti.

Začetek sicer ni bil najboljši; domače je v obup spravljal vratar Keith Colin Furlong (na koncu 45 obramb). V prvem delu je branil vse strele domačih, podobno je bilo v nadaljevanju, medtem ko je sicer tudi razpoloženi domači vratar Tilen Spreitzer klonil enkrat. Prelomni trenutek tekme je bila prekinitev v 32. minuti, ko so se pokvarila vrata ob izhodu s klopi gostov. Sodniki so hokejiste poslali v slačilnico, ko pa so se po popravilu vrnili na led, je Olimpija dobila krila. Silovit pritisk je obrodil sadove, naleti domačih pa so se po zaslugi dveh zadetkov Žana Jezovška spremenili tudi v preobrat na semaforju. Drugega je dosegel le osem sekund pred koncem tretjine.

Ljubljančani so bili boljši tekmec tudi v zadnji tretjini, ko sicer niso več zadeli, a tudi sami niso prejeli gola. Nervozno tekmo so začinili še obračuni hokejistov obeh ekip, pri čemer so prednjačili Južnotirolci, tik pred koncem se je vnel še večji pretep, a so pomembne točke le ostale v Tivoliju.

Žiga Kogovšek je ustavil vseh 33 poskusov Rittna. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kogovšek zaklenil v Italiji

V jeseniški ekipi imajo sicer precej težav s poškodbami in kaznimi, oslabljeno ekipo - občutijo predvsem odsotnost prvega vratarja Antoinia Bonvalota - pa je danes čakala nova težka naloga. V goste so odšli k Rittnu, ki je železarje prejšnji teden na njihovem terenu premagal z 2:0.

Danes pa so se železarji tekmecem oddolžili za ta poraz. V vratih so imeli tokrat zanesljivega Žigo Kogovška, na koncu je ustavil vseh 33 strelov na svoj gol, a veliko dela je imel tudi domači vratar Kevin Lindskoug, tudi on je ubranil 33 poskusov železarjev.

V tekmi dobrih obramb je tako odločil en sam gol. Za goste je bil že v prvi tretjini ob številni prednosti uspešen Blaž Tomaževič. Slovenska ekipa je minimalno prednost znala zadržati, tudi v zadnji tretjini, kljub pritisku Rittna ob koncu. Gostje so imeli tudi v tem delu igre premoč in več strelov, so pa domači seveda tvegali in poldrugo minuto pred koncem potegnili Lindskouga iz gola. A gostujoča obramba je zdržala in na koncu so železarji dobili tri točke za drugo zmago po rednem delu v tem delu lige.

Zmaji v soboto pri Cortini, Jeseničani doma nad Asiago

Olimpija bo po današnji tekmi nove točke iskala v soboto pri Cortini, in sicer za zaprtimi vrati, saj so Italijani zaradi strahu pred razširitvijo koronavirusa sprejeli ukrep, da tekme na tem območju, čeprav ni bil tu potrjen še noben primer koronavirusa, lahko potekajo le pred praznimi tribunami.



V Avstriji niso sprejeli podobnih ukrepov. Tako si je bilo današnjo tekmo lige EBEL v Innsbrucku, kjer so potrdili dva primera koronavirusa, mogoče normalno ogledati v živo, le rokovanja ekip ob koncu srečanja ni bilo. Sicer pa v Innsbrucku večje panike po besedah hokejskega napadalca Mihe Zajca, člana Innsbrucka, (še) ni. Jeseničani bodo v soboto ob 18. uri igrali doma, gostili bodo Asiago, v ponedeljek ob 20. uri pa v Podmežakli sledi slovenski derbi.

Rdeči biki v najboljšem položaju za četrtfinale

V kvalifikacijskih skupinah, v katerih se 12 moštev meri za dve preostali četrtfinalni vstopnici (zagotovil si jo bo le zmagovalec skupine), najbolje kaže drugi ekipi Salzburga in Feldkirchu.

Alpska liga, 27. februar, kvalifikacijska skupina HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Jezovšek 38., 40. (pp1); Andergassen (27.)



Ritten : HDD Sij Acroni Jesenice 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Tomaževič 17. (pp1)



Asiago : Cortina 2:1* (1:0, 0:0, 1:1, 0:0)

*po kazenskih strelih.

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 7 – 17 (2)

2. HK SŽ Olimpija 7 – 13 (4)

3. Ritten 7 – 12 (3)

4. Cortina 7 – 12 (1)

5. Asiago 7 – 11

6. HDD Sij Acroni Jesenice 7 – 8 *() V oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico. Najboljše tri si bodo po desetih tekmah same izbrale četrtfinalnega nasprotnika.

Alpska liga, kvalifikacijski skupini Vienna Capitals II : Gardena 1:7

Red Bull Salzburg II : KAC II 3:4**

Feldkirch : Zell am See 5:2

Lustenau : Vipiteno 4:5*

Kitzbuhel : Linz II 13:0

Fassa : Bregenzerwald 5:4*



*po podaljšku

**po kazenskih strelih.

