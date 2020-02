66 dni pred začetkom hokejskega svetovnega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A), ki bo med 27. aprilom in 3. majem potekalo v Tivoliju, so pri Hokejski zvezi Slovenije (HZS) predstavili potek priprav prenove ljubljanske dvorane, prodaje vstopnic - prav danes se začenja prodaja paketov.

Slovensko hokejsko reprezentanco med 27. aprilom in 3. majem čaka drugi vrhunec sezone (s prvim, olimpijskimi predkvalifikacijami, so uspešno opravili), domače svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki bo potekalo v dvorani Tivoli. Cilj varovancev Matjaža Kopitarja bo vrnitev med elito, v kateri so zadnjič igrali 2017. Napredovanje si bosta zagotovili prvi dve ekipi na prvenstvu.

Ob Slovencih bodo na SP sodelovale še Avstrija, Francija (obe sta letos igrali med elito in se od nje poslovili po zadnjem obračunu), Madžarska, Južna Koreja in na papirju najmanj kakovostna Romunija.

66 dni pred začetkom prvenstva v Ljubljani, ki je leta 1966 premierno gostila svetovno prvenstvo v hokeju, je generalni sekretar HZS Dejan Kontrec spregovoril o pripravah na športni dogodek leta v Sloveniji.

Tivoli je svetovno prvenstvo v hokeju zadnjič gostil pred desetimi leti. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav so se ob slovenski kandidaturi kot prizorišče sprva omenjale Stožice, ki so prvenstvo gostile že leta 2012, bo šesterica reprezentanc elito lovila v Tivoliju, kjer je SP zadnjič potekalo 2010. Zaradi trajnostnih učinkov je pretehtala izbira Tivolija, saj bi v dvorani Stožice ledeno ploskev postavili samo začasno.

Ljubljansko dvorano so v ta namen začeli prenavljati, in sicer bodo prenovili slačilnice, nova bosta tudi semafor in ograda. Na ploščadi pod dvorano, kjer je v zadnjih letih domoval Lumpi park, bo v času prvenstva navijaška cona, čez čas pa je predvideno, da tam zraste pokrito drsališče. "Vesel sem, da je župan pristal na prenovo Tivolija, ki bo zadostil vsem potrebnim standardom. To bo velika pridobitev za slovenski hokej, Tivoli bo postal moderen objekt," pravi sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec. Foto: Jure Makovec/STA

"Vesel sem, da je župan pristal na prenovo Tivolija, ki bo zadostil vsem potrebnim standardom in postal moderen objekt. To bo velika pridobitev za razvoj celotnega hokeja v Sloveniji. Dvorana Tivoli sicer ni več objekt, kjer bi lahko izvedli SP, ker so zahteve višje kot pred leti. Stožice so bile prva izbira, a zaradi termina, ko so počitnice in prvomajski prazniki, smo se odločili, da bi bilo preveliko tveganje organizirati prvenstvo tam. Izšlo se je idealno, ostalo nam bo veliko več, kot bi nam v Stožicah," pravi Kontrec in priznava, da je trenutno dvorana v razsulu in da ima tudi HK SŽ Olimpija zaradi tega veliko težav, a so podprli prenovo tudi v dogovoru s klubom z mislijo na prihodnost. Zeleno-beli bodo lahko finalne tekme alpske lige, če se bodo tja uvrstili, igrali v prenovljeni dvorani.

Sprva paketna prodaja, 44 dni pred SP na voljo še posamične vstopnice

Ker bo tekmovanje v Tivoliju, bo na voljo manj vstopnic. Sedežev v dvorani je natančno 4035. Prireditelji morajo zagotoviti določeno število vstopnic za svoje potrebe in potrebe krovne zveze IIHF. Poleg tega bodo imele vse sodelujoče ekipe še nekaj časa rezerviranih po 800 vstopnic za svoje tekme. Za običajne navijače bo tako na voljo približno 3000 vstopnic za posamično tekmo. Danes se začenja prodaja paketov.

Foto: Jure Makovec/STA "Pozivam navijače, da izkoristijo možnost nakupa na Petrolu. Z njihovo kartico bo cena paketa 110 evrov, sicer pa je normalna cena 135. Posamična vstopnica bo tako stala 22 evrov, sicer pa 27," je najugodnejšo možnost nakupa vstopnic predstavil Kontrec.

Ta ponudba bo veljala do 44 dni pred SP, ko se bo začela prodaja posamičnih vstopnic. Takrat bodo odprli celotno dvorano, rezervacij za tujce ne bo več. HZS je za posamično vstopnico postavila ceno 30 evrov, s Petrolovo kartico pa 25.

Zavrnil pomisleke o previsoki ceni vstopnic Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "V Stožicah smo prodajali zeleni ring po 20 evrov, ampak tam je bilo 10.000 ljudi. Tu gre v prodajo 3000 vstopnic, število udeležencev in stroški pa so isti. Za nas bo prvenstvo dražje, zahteve so vedno večje, finančni stroški so veliki in SP moramo končati s plusom, ker gre ves ta denar razvoju hokeja in klubom," je Kontrec zavrnil pomisleke o morebitni previsoki ceni vstopnic.

Rudi Hiti in Albin Felc sta se spomnila svetovnega prvenstva leta 1966, ko je Ljubljana gostila elito, sama pa sta z Jugoslavijo igrala v skupini B v Zagrebu. Ob tem sta spregovorila tudi o svojih izkušnjah čez lužo v najkakovostnejši hokejski ligi, pa tudi o tem, koliko sta še aktivna v hokeju. Hiti precej, ob svojem klubu ima tudi hokejski kamp, sodeluje tudi z italijanskim olimpijskim komitejem, Felc pa ni več toliko vpet v hokejske vode. Kot pravita, si bosta kakšno tekmo svetovnega prvenstva ogledala tudi v Tivoliju. Foto: Jure Makovec/STA

Slovenci za uvod z ekipama, ki sta prišli iz elite

Kopitarjeva četa bo že na prvi tekmi palice prekrižala z enim od favoritov skupine, Avstrijo. Sledil bo dan premora, nato pa Slovence že čakajo Francozi, ki bodo v drugem razredu igrali šele prvič po letu 2007. Za rise bo tako že uvod v prvenstvo izjemno pomemben, saj bi si z neugodnim razpletom obračunov lahko močno zapletli položaj na prvenstvu.

Slovenci se bodo v uvodnem krogu svetovnega prvenstva udarili z Avstrijo. Foto: Sportida

Tretji tekmec slovenske zasedbe bodo v četrtek Romuni, v soboto sledi sosedski dvoboj z Madžari, za konec SP pa se bodo v nedeljo udarili z Južno Korejo. Tekmovanje bosta v nedeljo končali še letos članici elite Avstrija in Francija.

Slovenci so med elito zadnjič igrali leta 2017 v Parizu.

Spored tekem, SP divizija I, skupina A, 27. april-3. maj 2020 (Tivoli) Ponedeljek, 27. april

13.00 Madžarska - Južna Koreja

16.30 Romunija - Francija

20.00 Slovenija - Avstrija Torek, 28. april

15.30 Južna Koreja - Romunija

19.00 Avstrija - Madžarska Sreda, 29. april

19.00 Francija - Slovenija Četrtek, 30. april

13.00 Avstrija - Južna Koreja

16.30 Francija - Madžarska

20.00 Romunija - Slovenija Petek, 1. maj

19.00 Avstrija - Romunija Sobota, 2. maj

16.30 Slovenija - Madžarska

20.00 Južna Koreja - Francija Nedelja, 3. maj

13.00 Madžarska - Romunija

16.30 Južna Koreja - Slovenija

20.00 Francija - Avstrija

