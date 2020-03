V Švici zaradi novega koronavirusa brez nogometa in hokeja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi nevarnosti epidemije novega koronavirusa so danes v Švici za tri tedne odpovedali vse nogometne tekme. Prav tako pa prihodnji teden ne bodo začeli končnice hokejskega prvenstva, novi predvideni datum je 17. marec.

Švicarska nogometna liga je danes sporočila, da je vse tekme prve in druge lige prestavila oziroma bodo prvenstvo končali do 23. marca. Takšno odločitev je na današnjem zasedanju sprejelo 20 klubov švicarske lige, ki so se obenem odločili, da ne bodo izkoristili možnosti igranja pred praznimi tribunami.

Kaj pa liga Europa?

Tako so začasno odpovedali tekme 25., 26. in 27. kroga, nov termin pa bodo morali poiskati tudi za četrtfinalne pokalne tekme. Za zdaj pa še ni znano, kako bodo rešili vprašanje evropske nogometne tekme, v osmini finala evropske lige namreč še igra Basel, njegov tekmec je nemški Eintracht.

V Švici so v zadnjem tednu potrdili 20 pozitivnih izidov testiranj. Švicarska vlada je priporočila, naj prireditelji odpovejo vse dogodke, kjer pričakujejo več kot tisoč ljudi. Med drugimi večjimi dogodki so tako morali odpovedati tudi ženevski avtomobilski salon.

Hokejisti ne bodo igrali samo zase

Na športnem področju pa je v Švici žrtev koronavirusa tudi hokejsko prvenstvo. Prestavili so namreč začetek končnice, predvidene za 7. marec. Nov datum je 17. marec, dva dni prej bo vodstvo lige presodilo, ali bo ukrepe podaljšalo. Tudi hokejisti pa so se odločili, da ne bodo igrali tekem brez gledalcev.

