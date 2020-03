Znano je, s kom se bosta večna tekmeca udarila za polfinale

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so za četrtfinalnega nasprotnika izbrali Asiago, HK SŽ Olimpiji je ostal Ritten. Obe slovenski moštvi bosta četrtfinale v soboto začeli doma. Preostala četrtfinalna para sta Pustertal - Feldkirch in Cortina - Red Bull Salzburg II. V četrtfinalu bodo igrali na štiri zmage.

Dan po koncu drugega dela Alpske lige so najboljša tri moštva (Pustertal, Cortina, Jesenice) v tem vrstnem redu sama izbrala četrtfinalne nasprotnike. Izbirala so med tistimi, ki so zasedli mesta med pet in osem (Ritten, Asiago, Red Bull Salzburg II in Feldkirch).

Vodilni Pustertal je izbral prvi in se odločil za Feldkirch, Cortina je izbrala Red Bull Salzbrug II, železarjem pa sta ostala Asiago in Ritten. Gorenjsko moštvo se je odločilo za Asiago.

Četrte Olimpije ni smel izbrati nihče, tako da je zmajem ostal nasprotnik, ki ga ni izbral nihče, Ritten.

V četrtfinalu bodo igrali na štiri zmage, ekipi pa se bosta izmenjevali doma in v gosteh, izjema je le četrtfinalni par med Olimpijo in Rittnom, saj bosta prvi dve tekmi potekli v ljubljanskem Tivoliju.

Jesenice : Asiago (2:2)

Železarji so v tej sezoni dvakrat premagali Asiago, dvakrat pa izgubili. Foto: Urban Meglič/Sportida Železarji so se v tej sezoni z Asiagom pomerili štirikrat, obe ekipi sta zmagali po dvakrat.

V drugem delu tekmovanja, pred katerim so Jeseničani dvignili raven igre, so na uvodni tekmi v gosteh vodili s 3:1 in 4:2, nato pa poškodbi takrat prvega vratarja Antoina Bonvalota izgubili po podaljšku (4:5).

Na drugem srečanju je četa Mitje Šivica Asiago doma premagala s 4:1.

Jeseničani bodo prvo tekmo v soboto igrali ob 19. uri v Podmežakli.

Olimpija : Ritten (3:1) Olimpija je Ritten na štirih tekmah sezone premagala trikrat in enkrat izgubila. Foto: Eva Brili Grebenar

Tudi Olimpija se je s svojim četrtfinalnim tekmecem srečala štirikrat in trikrat zmagala. Prav na vseh obračunih je tekmeca ločeval zgolj zadetek. V prvem delu so zmaji slavili s 3:2, na drugem s 4:3.

Na prvi tekmi drugega dela so varovanci Gregorja Polončiča do zmage prišli po podaljšku (3:2), na drugi pa doma vodili z 2:0, nato pa izgubili po kazenskih strelih (2:3).

Olimpija bo v soboto in nedeljo v Tivoliju gostila četrtfinalni tekmi.