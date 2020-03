Olimpijini vprašaji: "Samo bog ve, v kakšni zasedbi bomo"

Zdesetkana ekipa trenerja Gregorja Polončiča - poleg poškodovanih napadalcev Žige Pešuta, Anžeta Ropreta, Luke Ulamca, Aljaža Chvatala in branilca Žige Sveteta je pred obračunom ostal še brez najboljšega strelca Gala Korena, tekmo pa sta zaradi poškodbe predčasno končala branilec Miha Logar in napadalec Enes Gorše – je pred maloštevilnimi ljubitelji hokeja v sredo s srčno, borbeno, predvsem pa bolj disciplinirano igro kot na ponedeljkovem derbiju dosegla želeno zmago s 3:1. Na ledu jo je ob koncu srečanja - zaradi ukrepov pred širitvijo koronavirusa si nasprotniki niso podali rok - proslavilo zgolj 15 hokejistov, od tega dva vratarja.

Kapetan ponosen na mlado zasedbo

"Malo nas je bilo, ključni igralci so poškodovani, igrali smo z res mlado zasedbo, praktično tretjo, četrto peterko, a fantje so pokazali, da so naredili korak naprej. Borili smo se od prve do zadnje minute, tako da vse čestitke za ta boj," je po zmagi razmišljal kapetan Aleš Mušič, eden od 13 oklepnikov, ki so do konca zdržali v polju.

"Borili smo se od prve do zadnje minute, tako da vse čestitke za ta boj," je maloštevilne soigralce pohvalil kapetan Aleš Mušič. Foto: Eva Brili Grebenar

Pogled proti Brunicu in Rittnu

Olimpijina zmaga na zadnji tekmi pred sobotnim začetkom četrtfinala ni bila dovolj, da bi se zmaji že lahko razveselili tudi prednosti domačega terena v prvem krogu končnice. Tako so gledalci v Tivoliju nestrpno pogledovali tudi na mobilne naprave, k rezultatom tekem v Brunicu (med Pustertalom in HDD Sij Acroni Jesenice) in Rittnu (med Rittnom in Cortino).

Železarji so pri vodilnem Pustertalu dokazali, da so trenutno najbolj vroča ekipa tekmovanja. S četrto zaporedno zmago so si zagotovili tretje mesto, kar jim je ob domačem terenu prineslo tudi izbiro četrtfinalnega tekmeca. Gorenjska ekipa je zbrala točko več od Olimpije, ki je bila po zmagi Rittna po podaljšku po točkah izenačena z italijanskim moštvom. Zmajem je na koncu zaradi boljše uvrstitve po rednem delu pripadlo 4. mesto, Rittnu pa 5., kar pomeni, da bodo Ljubljančani v soboto in nedeljo prvi četrtfinalni tekmi igrali v Tivoliju, od katerega se bodo morali nato zaradi prenove posloviti in se preseliti v Zalog.

Zmaji so obračun končali s 13 igralci v polju. O tem, ali se bo kdo od poškodovanih vrnil do sobote, trener Gregor Polončič v sredo ni hotel razpravljati. Foto: Eva Brili Grebenar

Zdesetkani pokazali, kako se bori za ekipo

"Igrali smo z dvema centroma, praktično nismo imeli treh celotnih napadov, tako da kapo dol fantom za boj in odgovornost. Na koncu nas je nagradila tudi športna sreča, da smo si zagotovili začetek četrtfinala doma. To je pomembno, ker imamo dve tekmi v Tivoliju, potem se pač selimo v Zalog, tako da se bomo morali stoodstotno osredotočiti, da na teh tekmah zmagamo. Ampak gremo tekmo po tekmo. Današnja zmaga, boj, disciplinirana igra, igranje za ekipo so dobra popotnica za končnico," je Polončič čestital svojim varovancem, ki imajo danes prost dan.

"Fantje se morajo spočiti, si napolniti baterije. Videli bomo, katerega nasprotnika bomo dobili. Je pa težko, ker ne vemo, s kakšnim številom igralcev bomo začeli četrtfinale. Menim pa, da nas je ta tekma naredila močnejše, da smo postali bolj dosledni pri majhnih stvareh. Gledam optimistično," pravi 39-letnik, ki na vprašanje, na koliko poškodovanih bi lahko računal v soboto, ni imel odgovora.

Ljubljančani bodo v četrtfinalu igrali s tistim, ki ga nihče od prve trojice (Pustertal, Cortina, Jesenice) ne bo izbral. Foto: Eva Brili Grebenar

Se bo kdo vrnil do četrtfinala? "Samo bog ve."

"Samo bog ve, v kakšni zasedbi bomo. Vemo, da "Ena" zagotovo ne bo, ker gre najverjetneje na operacijo. Morda bomo morali igrati celo tako, kot smo danes, ob tem pa poklicati še kakšnega mladinca, da bomo imeli popolne napade. Vsakega, ki se bo vrnil, bomo zelo veseli. Ne bomo se spraševali, kaj bi bilo, če bi bilo, treba je narediti vse načrte, ki bodo bistveno drugačni, kot bi bili, če bi imeli zdrave hokejiste. Treba bo res pametno odigrati, da bomo lahko tekmo obrnili v svojo korist."

Olimpiji bo ostal tisti, ki ga ne bo izbral nihče

Najboljša tri moštva (Pustertal, Jesenice in Cortina) bodo danes dopoldne izbrala četrtfinalnega nasprotnika, izbirali bodo med tistimi, ki so končali na mestih med pet in osem (Ritten, Asiago, Salzburg II in Feldkirch). Četrte Olimpije ne more izbrati nihče, zmaji bodo tako igrali s tistim, za katerega se nihče od prve trojice ne bo odločil.

Po sobotni in nedeljski četrtfinalni tekmi bo Olimpija Tivoli, v katerem je že občutiti prenovo, zamenjala za Zalog.

