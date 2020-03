Jeseničani do velike zmage in izbire tekmeca

Pustertal, Cortina, HDD Sij Acroni Jesenice, Ritten, HK SŽ Olimpija, Asiago, Red Bull Salzburg II in Feldkirch je osmerica, ki bo v soboto začela četrtfinalno bitko Alpske lige.

Tri najboljša moštva skupine za razvrstitev si bodo v četrtek sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika med tistimi od petega do osmega mesta (k šesterici iz skupine za razvrstitev sta prišteta še Red Bull Salzburg II in Feldkirch, zmagovalca kvalifikacij), najboljša četverica pa bo imela prednost domačega terena.

Zmaji močno oslabljeni

Ljubljančani so danes morali zmagati, če so se želeli uvrstiti med prva štiri moštva na lestvici, ki bodo imela v končnici prednost domačega igrišča, obenem pa so bili odvisni tudi od razpleta tekme med Rittnom in Cortino. Izšlo se jim je izvrstno. Močno oslabljeni – poleg poškodovanih Žige Pešuta, Anžeta Ropreta, Luke Ulameca, Aljaža Chvatala in Žige Sveteta, je trener Gregor Polončič ostal še brez najboljšega zmaja po točkah Gala Korena, med tekmo pa izgubil še Enesa Goršeta, ki je po naletu v 22. minuti s poškodovano roko zapustil led – so na domačem ledu s 3:1 premagali Asiago. Na ledu so delovali solidno, prvič zadeli ob koncu prve tretjine, uspešen je bil Mark Čepon, nato gostom dovolili izenačenje, v zadnji tretjini pa z dvema nenavadnima goloma - oba sta bila dosežena skorajda iz mrtvega kota, ko sta najprej Kristjan Čepon, potem pa še Nik Simšič plošček tik pod prečko spravila za hrbet vratarja – vknjižili pomembno zmago.

Jeseničani vstali od mrtvih

Jeseničani so gostovali pri vodilnemu Pustertalu, že v tretji minuti prejeli zadetek, nato pa stvari cvzeli v svoje roke. V drugi tretjini so v razmaku minute in 18 sekund so med 33. in 35. minuto zadeli kar trikrat: najprej Jaka Šturm, potem pa dvakrat Patrik Rajsar. A hiter je bil nato tudi odgovor domačih, saj so še do konca tretjine izid izenačili. Armin in Roland Hofer sta bila uspešna za 3:3, tudi Pustertal je svoja gola dosegel na hitro, v manj kot minuti, oba pa z igralcem več na ledu. A zadnjo besedo so imeli železarji. V 56. minuti je ob številčni prednosti odločilni gol dosegel Mirko Djumić.

Četrtfinale se bo začel v soboto. Olimpija si je priigrala prednost domačega terena in bo prvi dve tekmi četrtfinala odigrala v Tivoliju, nato pa se bo morala za nekaj tednov posloviti od Tivolija, ki bo pred svetovnim prvenstvom doživel olepšave, in se preselila v Zalog.

Alpska liga, 4. marec, skupina za razvrstitev: HK SŽ Olimpija : Asiago 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

M. Čepon 18., K. Čepon 53., Simšič 56.; Rosa 26.



Pustertal : HDD Sij Acroni Jesenice 3:4 (1:0, 2:3, 0:1)

A. Hofer 3. (PP1), 39. (PP1), R Hofer 40. (PP1); Grahut 33., Rajsar 34., 35., Sodja 56. (PP1)



Ritten : Cortina 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) - po podaljšku

Tudin 1., 17., Kostner 32. (PP2), Lane 64.; Gander 17. (PP1), Giftopoulos 34., Barnabo 51.

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 10 – 19 (2)

2. Cortina 10 – 19 (1)

3. HDD Sij Acroni Jesenice 10 – 17

4. HK SŽ Olimpija 10 - 16 (4)

5. Ritten 10 - 16 (3)

6. Asiago 10 – 13 *() V oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico. Najboljše tri si po desetih tekmah same izbirajo četrtfinalnega nasprotnika.

Alpska liga, 4. marec, kvalifikacijski skupini* Zell am See : Bregenzerwald 11:6

Fassa : Linz II 6:1

Feldkirch : Kitzbuhel 6:5

Gardena : KAC II 8:6

Lustenau : Vienna Capitals II 4:3 - kazenski streli

Vipiteno : Red Bull Salzburg II 6:2



*Red Bull Salzburg II in Feldkirch sta si priigrala zadnji četrtfinalni vstopnici.

