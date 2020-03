Na eni strani optimizem, na drugi poziv k opravljanju svojega dela #video

Po ponedeljkovem derbiju na Jesenicah, na katerem so železarji z 1:0 premagali Ljubljančane, sta na eni strani Podmežakle vladala zadovoljstvo in samozavest, na drugi pa je bilo slišati tudi kritične besede in poziv, da je treba začeti resno opravljati svoje delo.

Potem ko so železarji na prvih štirih derbijih z Olimpijo v tej sezoni vselej izgubili (decembra s kar 0:7), so v ponedeljek pred okoli 2.500 gledalci še drugič v dobrih dveh tednih zmaje spravili na kolena. Tudi tokrat z minimalno razliko. Edini zadetek na celotnem srečanju, na katerem so v prvih dveh tretjinah prevladovali, a kljub številnim priložnostim z igralcem več niso zadeli, je po protinapadu v 48. minuti dosegel eden od najbolj izkušenih članov Andrej Hebar.

Zadnjih nekaj tekem oni vsiljujejo ritem igre

"Pri power-playu je tako, da včasih steče, včasih ne. Danes nam ni, a neke nervoze zaradi tega ni bilo. Kljub temu smo zmagali, tako da smo lahko zadovoljni," je po zmagi sedmi sili razlagal strelec edinega zadetka in dal vedeti, da se ekipa po zadnjih predstavah (to je bila njihova tretja zaporedna zmaga) počuti precej samozavestno: "Zadnjih nekaj tekem nasprotnikom vsiljujemo naš ritem igre, ogromno drsamo. Imam občutek, da se ekipe proti nam zadnje čase kar branijo, nekako se potegnejo v svojo tretjino in čakajo na protinapade. A zdaj je ta tekma za nami, treba se je pripraviti na sredo, ko nas čaka Pustertal, v soboto pa se začne nova sezona (četrtfinale, op. a.)"

Trener Jesenic Mitja Šivic po zmagi:

"Večji del tekme boljši nasprotnik"

Smejalo se je tudi trenerju Mitji Šivicu, ki je po srečanju z varovanci še lep čas proslavljal v družbi navijačev: "Zelo dobro smo začeli, prvih 40 minut smo bili precej boljši nasprotnik, v power-playju terenske premoči žal nismo kronali. To moramo izboljšati, čeprav je že precej boljše kot na začetku "master rounda". V zadnji tretjini smo sicer naredili veliko neizsiljenih napak iz naše strani, tako da sem kar malo povzdignil glas, nato pa super akcija našega najboljšega napada. Na koncu smo se spravili malo "v zos", a zdržali. Lahko rečem, da smo bili večino tekme boljši nasprotnik, in čestitam fantom."

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

1 / 51 2 / 51 3 / 51 4 / 51 5 / 51 6 / 51 7 / 51 8 / 51 9 / 51 10 / 51 11 / 51 12 / 51 13 / 51 14 / 51 15 / 51 16 / 51 17 / 51 18 / 51 19 / 51 20 / 51 21 / 51 22 / 51 23 / 51 24 / 51 25 / 51 26 / 51 27 / 51 28 / 51 29 / 51 30 / 51 31 / 51 32 / 51 33 / 51 34 / 51 35 / 51 36 / 51 37 / 51 38 / 51 39 / 51 40 / 51 41 / 51 42 / 51 43 / 51 44 / 51 45 / 51 46 / 51 47 / 51 48 / 51 49 / 51 50 / 51 51 / 51

Zaupa Kogovšku

Šivic je kaj hitro po rednem delu Alpske lige zaradi poškodbe ostal brez prvega vratarja Antoina Bonvalota in in iskal najbolj ustrezno zamenjavo zanj. Našel jo je v Žigi Kogovšku, ki je še drugič v zadnjih treh tekmah, na katerih je prejel zgolj en zadetek, zaklenil svoja vrata. "Kapo dol Žigu. Gre za mladega fanta. Vseskozi sem zaupal vanj. Vsekakor na začetku, kamor se sicer ne želim vračati, ni bil pravi, kar tudi sam ve, ampak zdaj se je veliko iz vsega tega naučil. Zadnje tri tekme je bil fantastičen, prepričan sem, da bo tako tudi naprej," je 19-letnika pohvalil glavni trener.

"Večji del tekme smo bili boljši nasprotnik, čestitke fantom," pravi trener Jesenic Mitja Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Optimistično k vodilnim

Ta je svoje varovance po zmagi zbral v fitnesu, nato sledijo priprave na sredino zadnjo tekmo pred končnico. Jeseničani so po treh zaporednih zmagah skočili na tretje mesto, v sredo pa bodo pri vodilnem Pustertalu poskušali ostati med najboljšimi štirimi in si priigrati prednost četrtfinalnega terena (četrtfinale se bo začel v četrtek). "K prvouvrščeni ekipi moramo iti z dobrim načrtom tekme, mu slediti, ga opraviti do konca in imeti pravo energijo, kot jo imamo že dolgo časa. Če bo tako, se lahko nadejamo dobrega rezultata," je optimističen Šivic.

"Če bi iskal razloge za poraz, bi jih vsekakor našel v nedisciplini, zaradi katere je prihajalo do kazni," je po porazu dejal trener Olimpije Gregor Polončič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nedisciplina

Precej drugačno razpoloženje je vladalo pri Olimpiji, ki je redni del končala na prvem mestu, v tem delu pa ni prepričljiva.

"Za gledalce zagotovo zelo zanimiva tekma. Če bi iskal razloge za poraz, bi jih vsekakor našel v nedisciplini, zaradi katere je prihajalo do kazni. Že tako smo imeli okrnjeno zasedbo, dogovorili smo se, da bomo poskušali imeti tekmo čim bolj pod kontrolo, a je šlo "vse po luftu". Osem minut kazni na začetku prve tretjine, to se je le nadaljevalo, tako da nam ni uspelo vzpostaviti nadzora nad igro, Jeseničani pa so imeli ves čas pobudo. V zadnji tretjini smo stisnili, a po protinapadu prejeli zadetek. V nadaljevanju nam je zmanjkalo moči, saj smo je preveč porabili v prvih dveh tretjinah, da bi naredili korak naprej in prišli do čiste priložnosti za zadetek," je razmišljal trener Gregor Polončič, ki je v Podmežaklo pripeljal zdesetkano vrsto. Manjkalo je pet sicer standardnih članov: Anže Ropret, Žiga Pešut, Aljaž Chvatal, Luka Ulamec in Žiga Svete. Kot pravijo pri Olimpiji, zaradi poškodb.

Rajsar okrcal ekipo

Da v Olimpijini igri, pa tudi pristopu, šepa, je opozoril vselej neposredni napadalec Sašo Rajsar: "Če ne dosežeš zadetka v 60 minutah, ne moreš premagati nikogar, niti najslabšega. V igri z igralcem več smo zelo slabi. Poudarjamo stvari, ki jih moramo delati, a se tega čisto nič ne držimo. Ne trener, ne predsednik, ne navijači, mi smo tisti, ki moramo opraviti delo, zadeti. Dokler ne bo vsak začel opravljati svojega dela, bo pač tako. Igramo zelo toplo-hladno, a če hočeš biti na koncu uspešen, toplo-hladno ne pride v poštev. Za uspeh moraš biti od prve do zadnje tekme na vrhunski ravni. Takrat si, tudi če izgubiš, lahko rečeš "sem pač izgubil", če pa izgubiš tako, kot smo mi, pa nimaš nobenega izgovora."

Sašo Rajsar je dal jasno vedeti, da bo za uspeh treba nekaj spremeniti. Najprej bo treba spet resno začeti opravljati svoje delo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ljubljančani so po porazu, šestem na devetih tekmah drugega dela, padli na peto mesto. O tem, ali bodo imeli v končnici prednost domačega igrišča, bo odločala sredina domača tekma z Asiagom (20.00) ter tisti v Renonu in Brunicu, saj niso več odvisni zgolj od sebe. "Še eno tekmo imamo, moramo jo izkoristiti, da dobimo prednost domačega terena. Vemo, da lahko premagamo kogarkoli, če hočemo in če se bomo sestavili. A s takšno igro dvomim, da bomo koga premagali," je Gorenjec v zeleno-belem dresu dal vedeti, da so potrebne spremembe.

Preberite še: