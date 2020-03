Veselica na Jesenicah: Hebar odločil živčen in napet večni derbi

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na večnem derbiju v predzadnjem krogu drugega dela Alpske lige z 1:0 premagali večnega tekmeca HK SŽ Olimpija in ga prehiteli na lestvici (trenutno so tretji, zmaji pa peti). To šteje, saj bodo imela najboljša štiri moštva prednost domačega terena v končnici. Edini strelec v Podmežakli je bil Andrej Hebar. Železarji bodo zadnjo tekmo pred četrtfinalom v sredo igrali pri vodilnemu Pustertalu, zmaji pa doma proti Asiagu. Zadnja četrtfinalista sta postala Feldkirch in druga ekipa Salzburga.

Še drugič v t. i. master roundu, v katerem se šest moštev, ki so že uvrščena v četrtfinale, med seboj meri za razvrstitev, sta se udarila večna slovenska tekmeca z Jesenic in Ljubljane. In še drugič so slavili Gorenjci. Po zmagi v derbiju v Tivoliju s 3:2, so tudi tokrat zmagali z zadetkom razlike. Za eni zadetek na srečanju, ki si ga je v živo ogledalo okoli 2.500 gledalcev, je namreč poskrbel Andrej Hebar.

Gostitelji niso mogli računati na poškodovanega prvega vratarja Antoina Bonvalota in kaznovanega napadalca Gašperja Glaviča, ki je prav danes odslužil sedem tekem prepovedi, zmajem pa je na Jesenicah manjkalo pet standardnih članov, napadalci Žiga Pešut, Anže Ropret, Aljaž Chvatal in Luka Ulamec ter branilec Žiga Svete. Nekateri so izpustili že zadnje obračune, v klubu pravijo, da zaradi poškodb.

Po 40 minutah večnega derbija, v katerih so prevladovali domači, golov v Podmežakli ni bilo, zato pa so ljubitelji hokeja uživali v napeti, trdi in na trenutke živčni igri, ki je vodila do ogromnega števila izključitev.

Jeseničani so bili agresivnejši, v prvi tretjini so na vrata Ljubljančanov sprožili 13 strelov, zmaji, ki so imeli abonma na kazenski klopi, pet manj. V prvih osmih minutah so imeli železarji kar štirikrat prednost igralca več, tudi razmerje pet na tri, a ga niso kronali z zadetkom. Pripravili so si sicer kar nekaj priložnosti, toda Olimpijo je ob strelih Blaža Tomaževiča, Erika Svetine in soigralcev z odličnimi obrambami reševal Žan Us. Na drugi strani Žiga Kogovšek ni imel veliko dela. V drugi polovici tretjine so gostje vendarle zadihali, Miha Logar je v 13. minuti zadel okvir gola, ob koncu pa še enkrat nevarno meril, a je ostalo pri 0:0.

Tudi nadaljevanje je bilo podobno, domači so imeli premoč, trikrat so imeli power-play, a Usa, ki je dobro posredoval predvsem ob priložnostih Hebarja in Timoteja Kočarja, niso uspeli ugnati. Olimpija je bila v podrejenem položaju, a tudi po 40 minutah zadržala začetni rezultat.

Hebar edini strelski junak, Kogovšek zaklenil

V zadnjih 20 minutah igre so Ljubljančani pritisnili (razmerje v strelih 12:4 za Olimpijo), a ne Enes Gorše, ne Nik Simšič, ne Žan Jezovšek niso izkoristili lepih priložnosti. So pa gol dosegli železarji. Iz protinapada je v 48. minuti zadel izkušeni napadalec Hebar. Olimpija je imela nato še dvakrat prednost igralca več, vendar ni uspela kaznovati gostiteljev. Ob koncu je poskušala še brez vratarja, a je Kogovšek ostal nepremagan. Zaustavil je vseh 27 strelov, Us pa 30 od 31. Jeseničani so s tretjo zaporedno zmago skočili na tretje mesto, Olimpija pa padla na petega.

Jeseničani tretji, Olimpija padla na peto mesto, v sredo zadnji krog

O tem, ali bo imel kdo od slovenskih predstavnikov v četrtfinalu prednost domačega terena, bodo odločale sredine tekme. Foto: Peter Podobnik/Sportida Do konca drugega dela Alpske lige je le še en krog, nato osem moštev čaka četrtfinale (začel se bo 7. marca). Šesterica, med njimi sta tudi Olimpija in Jesenice, ki si je končnico zagotovila že po rednem delu, se bori za čim višja mesta v skupini. Najboljši trije si bodo namreč sami izbrali četrtfinalnega nasprotnika (med tistimi, ki bodo na mestih med pet in osem), najboljši štirje pa bodo imeli prednost domačega terena.

Jasno je, da bosta na prvem in drugem končala Pustertal ali Cortina, o tem, kdo od preostalih štirih (Jesenice, Olimpija, Asiago, Ritten), bo še izbirali nasprotnika in lov na polfinale začel doma, pa bo odločal zadnji krog v sredo. Železarji bodo takrat gostovali pri vodilnem Pustertalu, Olimpija bo gostila zadnji Asiago.

Salzburg in Feldkirch v četrtfinale

V kvalifikacijskih skupinah sta si četrtfinale že zagotovila zmagovalca, drugi ekipi Salzburga in Feldkircha.

Alpska liga, 2. marec, skupina za razvrstitev Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Hebar (Tomaževič, Svetina, 48.)



Asiago : Ritten 2:1* (0:1, 1:0, 0.0, 1:0)

Cortina : Val Pusteria 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)



* - po podaljšku

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 9 – 19 (2)

2. Cortina 9 – 18 (1)

3. HDD Sij Acroni Jesenice 9 – 14

4. Ritten 9 - 14 (3)

5. HK SŽ Olimpija 9 - 13 (4)

6. Asiago 9 – 13 *() V oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico. Najboljše tri si bodo po desetih tekmah same izbrale četrtfinalnega nasprotnika.

