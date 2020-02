Jeseničani doma, Olimpija v gosteh pred praznimi tribunami

Pred hokejisti v Alpski ligi so le še trije krogi drugega dela tekmovanja, po katerem osem moštev čaka četrtfinale (začel se bo 7. marca). Šesterica, med njimi sta tudi Olimpija in Jesenice, si je končnico že zagotovila, zdaj pa se bori za prva tri mesta v skupini. Najboljši trije si bodo namreč sami izbrali četrtfinalnega nasprotnika, najboljši štirje pa bodo imeli prednost domačega terena.

Jeseničani bodo po dveh gostovanjih v Italiji (pri Cortini so izgubili, pri Rittnu zmagali) ob 18. uri igrali pred domačimi gledalci. V Podmežaklo prihaja Asiago. Na prvi medsebojni tekmi v tem delu tekmovanja so železarji vodili s 3:1 in 4:2, na koncu pa izgubili v podaljšku.

Olimpija gostuje pri Cortini. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Olimpija je po četrtkovi zmagi nad Pustertalom spet na želenem položaju, a peti Asiago zaostaja zgolj dve točki. Zmaji se odpravljajo na gostovanje k italijanski Cortini, kjer še naprej velja ukrep, da morajo tekme potekati brez gledalcev. Ljubljančani so Cortino na prvem srečanju premagali s 5:2.

Po večernih tekmah v ponedeljek ob 20. uri sledi večni slovenski derbi v Podmežakli.

Salzburg in Feldkirch v najboljšem položaju

V kvalifikacijskih skupinah – četrtfinale si zagotovi le zmagovalec – najbolje kaže drugi ekipi Salzburga in Feldkirchu. Oba si lahko z zmago in ob ugodnih drugih izidih dva kroga pred koncem zagotovita končnico.

Alpska liga, 29. februar, kvalifikacijska skupina 18.00 HDD Sij Acroni Jesenice – Asiago

Cortina – HK SŽ Olimpija

Pustertal – Ritten

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 7 – 17 (2)

2. HK SŽ Olimpija 7 – 13 (4)

3. Ritten 7 – 12 (3)

4. Cortina 7 – 12 (1)

5. Asiago 7 – 11

6. HDD Sij Acroni Jesenice 7 – 8 *() V oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico. Najboljše tri si bodo po desetih tekmah same izbrale četrtfinalnega nasprotnika.

Alpska liga, 29. februar, kvalifikacijski skupini Linz II – Feldkirch

KAC II – Vienna Capitals II

Vipiteno – Gardena

Zell am See – Fassa

Lustenau – Red Bull Salzburg II

Bregenzerwald – Kitzbuhel

Preberite še: