Finale lige prvakov šele avgusta? Ronalda ne bo v Ljubljano.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v sredo opravila videokonferenco, na kateri je s predstavniki vseh 55 članic spregovorila o tekmovalnem koledarju tako za državna ligaška kot tudi klubskega evropska tekmovanja, poletnem prestopnem roku in pogodbah nogometašev. Kot poroča nemška državna televizija ZDF, so sprejeli odločitev, da bodo skušali ligo prvakov in ligo Europa izvesti šele julija in avgusta.

Če bodo to dovoljevali pogoji in športnikov pri delu ne bo več ovirala pandemija koronavirusa, bi se lahko nogometaši, kar zadeva igranje v evropskih pokalih, vrnili na igrišča v poletnih mesecih. Navadno sta julij in avgust označevala začetek novih klubskih sezon, v tem letu, v katerem se nogometni svet spopada s prekinitvami in vse hujšimi posledicami koronakrize, pa bo očitno drugače.

Branilec evropskega naslova Liverpool je izpadel v osmini finala proti Oblakovemu Atleticu. Foto: Reuters

Uefa bo tako najverjetneje tekmovanja pod svojim okriljem nadaljevala v najbolj vročih poletnih mesecih. S tem je dodatno pomaknila rok za dokončanje lige prvakov in evropske lige. Prvotno ga je mislila, podobno kot nacionalna klubska tekmovanja, končati do konca junija, a bo zdaj posegla po drugih merah. Odločitve bo moral potrditi izvršni odbor, ki mu predseduje Aleksander Čeferin. Uefa je prejšnji mesec prestavila evropsko prvenstvo na leto 2021 in s tem poskrbela za številne zamike v urnikih.

Odpoved spektakla v Stožicah?

Evropska krovna zveza po poročanju ZDF razmišlja tudi o odpovedi vseh junijskih mednarodnih reprezentančnih tekem, kar pomeni, da bi odpadla tudi prijateljska tekma med Slovenijo in Portugalsko, ki bi morala potekati 31. maja v Ljubljani.

Konec maja bi morala v Ljubljani gostovati Portugalska, a je dvoboj zaradi pandemije koronavirusa pod ogromnim vprašajem. Foto: Reuters

Gostovanje aktualnih evropskih prvakov in osvajalcev lige narodov, pri katerih izstopa Cristiano Ronaldo, bi sicer potekalo v znamenju praznovanja 100-letnice Nogometne zveze Slovenije.