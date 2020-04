Iz vratarja se je prelevil v učitelja, naslova za zeleno mizo ne želi #video

Domače košarkarske, rokometne in hokejske lige so zaradi epidemije že končane, nogometna naj bi se nadaljevala, a ne prej kot maja. Kapetan vodilne Olimpije Nejc Vidmar, ki se je iz nogometnega vratarja prelevil v učitelja prvošolke, je v pogovoru za Planet TV dejal, da si želi, da ligo res odigrajo do konca.

"Težko mi je, ker ne treniram s soigralci. Ni preprosto, glede na to, da pogrešam ekipo, pogrešam tisti občutek, ko prideš na trening, v slačilnico, se pozdraviš s fanti. Na splošno tega ni. Komaj čakam trenutek, ko bomo spet normalno trenirali," priznava Nejc Vidmar in v isti sapi dodaja, da je zdravje na prvem mestu.

Kljub vsemu je v samoizolaciji našel tudi nekaj pozitivnega, in sicer to, da je lahko več časa z družino. "Praktično ni minute, ko bi se lahko izklopil iz vloge starša. To je za naju s partnerko nekaj novega. Zdaj učitelje še malo bolj spoštujem, ker ni preprosto," pravi 31-letnik, ki se je v zadnjih dneh prelevil tudi v učitelja prvošolke.

Vidmar si naslova za zeleno mizo ne želi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Sezona je trenutno prekinjena. Na vrhu lestvice ima Olimpija po 25. odigranih krogih od predvidenih 36. pet točk prednosti pred Celjem in Aluminijem ter še dve več pred četrtim Mariborom.

"Rad bi, da smo na koncu mi prvaki, a da to dosežemo na igrišču. Da odigramo 36 krogov in da zasluženo slavimo. Biti prvak na kakšen drug, alternativen način ne bi bil nikomur všeč," si Vidmar želi, da bi sezono odigrali do konca in da o prvaku ne bi odločali za zeleno mizo.

