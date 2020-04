''Ljubljana, Bled in Piran so lepi kraji za obisk, a nič ni boljšega od doma''

Težave s tetivo so se vlekle tako daleč, da spomladi (še) ni mogel pomagati zmajem. Ko se je pridružil treningom, se je počasi napovedoval trenutek, ko bi lahko okrepil konkurenco v napadu in priskočil na pomoč vodilni ekipi Prve lige Telekom Slovenije, a je njegove namere pokvaril koronavirus. Prvenstvo je prekinjeno, s tem pa se je priložnost, ko bi se lahko Portugalec prvič v tem koledarskem letu predstavil v Prvi ligi Telekom Slovenije, zamaknila. Za zdaj vsaj do začetka maja, morda pa tudi dlje, če se bo tako zaradi pandemije koronavirusa odločila krovna zveza, pod okriljem katere poteka prvoligaško tekmovanje.

Kako trenira Jucie Lupeta v Celju?

Lupeta je s tem pridobil še nekaj dodatnega časa, da lahko povsem odpravi zdravstvene težave. ''Moja rehabilitacija je za zdaj videti dobro. Trenutno ji uspešno sledim. Pozitivna stvar pri vsem tem je, da imam zdaj še nekoliko več časa za počitek in krepitev. Pa s tem ne mislim, da si moram spočiti, vendar čutim, da se bom tako lahko vrnil še močnejši, tako fizično kot tudi psihično,'' je sporočil 27-letni napadalec v pogovoru za klubsko stran in se zahvalil navijačem zmajem za podporo, ki mu jo izkazujejo ves čas, odkar se je znašel na seznamu poškodovanih igralcev. ''Razveseljevali so me ves čas, ko sem bil odsoten zaradi rehabilitacije. Pogrešam njihovo podporo na igrišču.''

Trening na balkonu:

''Počutim se dobro. Seveda pogrešam teren, še posebej zdaj, ko sem že začel trenirati z ekipo. Ampak glede na okoliščine ne morem jaz ničesar storiti, enako velja tudi za druge. Kar lahko storimo in kar počnemo, je to, da sledimo načrtu kondicijskega trenerja in izvajamo vaje, ki nam jih je dal. Sočasno pa lahko uživamo in ta čas izkoristimo tudi za preživljanje s tistimi, ki jih imamo najraje,'' je zaupal, kako je v času karantene v Celju z družino svojega dekleta.

Večer ne mine brez igranja kart

Živi v knežjem mestu, kjer se je sprva dokazoval v Sloveniji, in si prislužil zanimanje ljubljanskega kluba. Na Celje se je zelo navezal. ''Moja najljubša destinacija v Sloveniji je dom. Seveda so središče Ljubljane, Bled, Koper in Piran zelo lepi kraji za ogled in obisk. A nič ni boljšega od vašega doma,'' je v zahtevnem obdobju pandemije koronavirusa poslal sporočilo, kako je treba spoštovati odredbe države in ostati doma.

Trening v Celju:

Kako si te dni krajša časa v Celju? ''Dobro se imamo. Zjutraj naredim treninge, kjer se mi pri vajah pridruži tudi dekle. Popoldne naredimo nekaj zabavnih iger z nogometno žogo, ali preverimo nekatere video izzive in jih poizkušamo narediti. In seveda karte Uno. Te so na sporedu vsak večer,'' je predstavil svoj vsakdanjik v karanteni, ko mora do nadaljnjega pozabiti na skupne treninge, kaj šele tekme.

Odkar je iz Celja prestopil k Olimpiji, je v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel devet zadetkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Verjamem, da bo Covid-19 kmalu minil in bomo lahko potem skupaj proslavljali zmage. Do takrat pa upoštevajte slovenski zakon in pravila, ostanite doma, ostanite na varnem. Lepo se imejte z družino. Kmalu bomo spet nazaj," je napovedal napadalec, ki je v tej sezoni z Olimpiji nastopil devetkrat in se veselil štirih zadetkov.

