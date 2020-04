Zahović: Odhod iz Ljudskega vrta je bila zame najboljša odločitev

Zahović je v obširnem pogovoru za športni dnevnik dejal, da je ponosen na svoje opravljeno delo v funkciji, ki jo je prevzel 1. avgusta 2007. Odločitev za odhod pa nikakor ni bila lahka. "To je moja najtežja odločitev in menim, da hkrati najbolj pravilna. Prvič se mi je zgodilo, da nisem bil samo profesionalec, ampak je to moj klub, klub moje mladosti, ki mi je v mlajših selekcijah dal nogometno osnovo za poznejši razvoj. Da, mislim, da je to zame najboljša odločitev."

Kot prelomni dogodek pri njegovi odločitvi je izpostavil dogajanje po porazu z Bravom 7. marca. "Ko sem po porazu z Bravom videl Dareta, da je z igrišča odhajal zadovoljen, sem si rekel: 'To je to.' Takrat se je dokončno prelomilo. In še nekaj je. Ko sem vodstvu kluba malce nakazal, kaj nameravam storiti, sem brez njihovega 'da' videl, da se strinjajo. In to mi je olajšalo odločitev," je dejal 49-letni Zahović.

Z uspehi si daješ vrvico okoli vratu

V pogovoru je potrdil tezo Milaniča v nedavnem intervjuju za Delo, da je Maribor na nek način postal žrtev lastnih uspehov, s katerimi je nerealno dvignil pričakovanja navijačev oziroma javnosti. "O tem ni nikakršnega dvoma. Poglejte moje intervjuje po prvi uvrstitvi v skupinski del evropskega tekmovanja. Rekel sem, da si z uspehi daješ vrvico okoli vratu. In tudi pozneje sem po odmevnih dosežkih opozarjal na takšne stvari, toda ko zmaguješ, tega nihče ne sliši ali noče slišati. A tudi to je razumljivo, saj so misli večine takrat drugje."

Skupaj z Darkom Milaničem sta sodelovala vrsto let. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pod njegovim direktorskim mandatom se je v Mariboru v zadnjih 13 letih obrnilo okrog 150 milijonov evrov, s čim podobnim se ne more pohvaliti noben športni kolektiv v Sloveniji, izpostavlja Ekipa SN. "V predsednika Bojana Bana imam takšno zaupanje, da vem, da je dobro obrnil vsak evro, kar velja tudi za športni del. Za vse druge ne vem," je o financah dejal Zahović in poudaril, da je Maribor v dobri finančni kondiciji, kar je predvsem pomembno v tem obdobju pandemije novega koronavirusa.

"Zdaj so prišli težki časi"

"Maribor bo največji športni zmagovalec novega koronavirusa. Ker je finančno tako dobro preskrbljen, da trenutne razmere ne bi smele vplivati na nič. Mislim, da bodo imeli vsi prvoligaši težave, Maribor jih po mojem mnenju ne bi smel imeti," je ocenil.

Maribor bo največji športni zmagovalec koronavirusa, poudarja Zahović. Foto: Vid Ponikvar

Kot je pojasnil, je bila politika kluba vedno varčevati za težke čase. "Zdaj so prišli. Maribor finančno stoji zelo dobro in vsem, ki so zdaj v klubu, je treba dati veselje, upanje, spoštovanje. In njihovim družinam. Ni jih treba pošiljati na čakanje, ker so klubu dali ogromno. In zdaj je čas, da jim ta vrne. Ker denar je. Zdaj je treba pokazati, koliko je Maribor pripravljen narediti zanje."

V pogovoru se je Zahović še dotaknil širšega odziva na pandemijo. "Pohvalil bi vse zdravstvene delavce, ki so na prvih bojnih črtah, kot pravimo, prav tako zaposlene v trgovinah, policiste ... To so pravi heroji, vsi pa se čuvajmo, bodimo zdravi, se podpirajmo in prepričan sem, da bomo iz vsega tega prišli kot boljši ljudje," je še povedal za časnik.