Knape zapustil še en Hrvat

Slovenski nogometni prvoligaš Rudar iz Velenja je sporazumno prekinil pogodbo z 21-letnim hrvaškim napadalcem Borno Petrovićem, so sporočili iz kluba. Tako so se knapi v zadnjih dneh poslovili še od tretjega nogometa. Poleg Petrovića sta stadion Ob jezeru zapustila tudi Leo Ejup in Mislav Anđelković.