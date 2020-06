Na prijateljski tekmi s Triglavom je igral prvič po decembru 2018. Najpomembneje: brez bolečin. "Ne, moram potrkati, ni jih bilo. Za zdaj gre vse po načrtu in se dobro počutim na igrišču," pove povratnik po poškodbi Nik Kapun. Težave s tetivo so se začele aprila 2016. Odtlej je odigral le četrtino vseh prvoligaških tekem. "V glavi je vse tako, kot mora biti, bolj me skrbi fizična stran. Vidi se, da v nogah še nimam tekem."

V vezni vrsti je konkurenca močna. Forma še ni prava. To sezono si bo težko izboril prvoligaške minute. "Zavedam se tega. Moja naloga je, da se dobro pripravim. Tukaj bom, če me bo trener potreboval," poudarja vezist Olimpije.

Safet Hadžić pozdravlja novo okrepitev. Foto: Vid Ponikvar

Hadžić: Prvenstvo je še dolgo

Povratek Kapuna pozdravlja tudi trener Olimpije Safet Hadžić: "Prvenstvo je še dolgo, če bo v optimalni formi tudi Kapun, je dobrodošel, ker bo vsekakor treba rotirati ekipo."

Kapun, ki je zadnji zadetek za zmaje dosegel avgusta 2018, ima z Olimpijo sklenjeno pogodbo tudi za naslednjo sezono. "Moj cilj je predvsem naslednja sezona. V Olimpiji imam še veliko za pokazati," dodaja Kapun.

Pohvalil je tudi delo in vodenje trenerja Hadžića in verjame, da bo Olimpija na vrhu lestvice tudi po zadnjem odigranem krogu te sezone: "Če bomo pravi, se nimamo česa bati. Niti Celja niti Maribora, ne katerekoli druge ekipe. Mislim, da mi to lahko s pravim pristopom pripeljemo do konca, tako kot si želimo."

Olimpija dvomesečno bitko za prvaka začenja v soboto v Sežani – s prenosom ob 17.45 na Planetu.

