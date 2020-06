Edinstven protikrizni projekt, ki v Prekmurju presega vsa pričakovanja

"Pričakovali smo velik odziv, a smo vseeno presenečeni," o akciji prodaje vstopnic za virtualni ogled prve domače tekme po povratku na nogometne zelenice pravi predsednik NŠ Mura Robert Kuzmić. V Murski Soboti so do začetka tega tedna, skoraj dva tedna pred obračunom s sežanskim Taborom, prodali že prek 3000 vstopnic. Bo padel slovenski rekord?

Nogomet se počasi vrača na igrišča, a do trenutka, ko se bodo na tribune stadionov vrnili tudi gledalci, bo padlo še kar nekaj golov. Ni jih malo klubov, za katere je bil novi koronavirus že usoden. Na žalost precej športnih kolektivov z vsega sveta takšna usoda v prihodnosti verjetno še čaka. Idej, kako se izogniti dokončnemu pogromu, je veliko.

Na prav posebno so pred dnevi prišli tudi pri Muri. Edinemu prekmurskemu prvoligašu, ki se je pred letom in pol vrnil med elito in močno poživil slovensko nogometno sceno. Ne samo z rezultati in igro, ki jo kažejo varovanci Anteja Šimundžo. Še veliko bolj z navijaško kuliso, ki jo v Fazaneriji pripravljajo tamkajšnji nogometni navdušenci.

Da spadajo med najbolj zveste v Sloveniji, so zdaj potrdili še enkrat. "Mi smo Mura. S tribun na terase!" je akcija, ki so jo zagnali v Murski Soboti. Za prvo domačo tekmo, ko v nedeljo, 13. junija v Fazanerijo prihaja sežanski Tabor, so v promet spravili vstopnice za ogled tekme na terasah 50 prekmurskih gostiln. V njih bodo združili svoje pristaše in jim skladno z vsemi veljavnimi omejitvami omogočili združen ogled prve domače tekme Mure po več kot treh mesecih. Ob tem pa seveda pomagali tudi klubu.

Predsednik kluba Robert Kuzmič je pričakoval dober odziv, a je vseeno prijetno presenečen. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Ideja se je rodila postopoma. Razmišljali smo o marsičem in spremljali, kaj se dogaja drugje. Iskali smo način, ki bi bil primeren za našo okolico in razmišljali o tem, kako povezati ljudi. Padla je ideja, da naberemo 50 črno-belih gostil, kjer bi se dogajalo ne samo na dan tekme, ampak že prej, ko bi se s prodajo vstopnic temperatura dvigovala vse do začetka tekem, ki bi si jih naši navijači družno ogledali na terasah gostiln. S tem bomo povezali navijače, pomagali Muri in tudi nekaterim družinam v Prekmurju, ki jih je koronavirus pahnil v izjemno stisko. Projekt ima tudi dobrodelno noto," nam je o akciji, ki bo potekala vse do tekme s Taborom, povedal Robert Kuzmič, predsednik Mure.

Vedeli so, da Prekmurje diha z Muro, a so vseeno presenečeni

Da so njeni navijači eni najbolj zvestih v Sloveniji, je bilo znano že prej. Zdaj smo dobili le še eno potrditev. Vstopnice gredo v Prekmurju namreč v prodajo izjemno dobro. Čeprav so bili v Fazaneriji pred začetkom akcije optimisti, so nad odzivom presenečeni.

"Do današnjega dne je prodanih že več kot tri tisoč vstopnic. Vedeli smo, da ne samo Murska Sobota, ampak celo Prekmurje diha z našim klubom, a tako dobrega odziva vseeno nismo pričakovali. Sprva smo ciljali na številko okoli pet tisoč prodanih vstopnic, zdaj se spogledujemo že s številko deset tisoč. Sanjamo celo o tem, da podpremo rekord po številu prodanih vstopnic na slovenskih tleh. Mislim, da jih je Olimpija pred nekaj leti na derbiju proti Mariboru prodala 13 tisoč. Morda jih nam, resda za virtualen ogled tekme, uspe prodati še več," je navdušen Kuzmič.

Nogometaši in navijači Mure dihajo kot eno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Ob tem bi rad pohvalil tudi naše najbolj zveste navijače, pripadnike organizirane navijaške skupine Black Gringos, ki že od samega začetka krize komunicirajo s klubom in skušajo pomagati, kolikor se da. Tudi zdaj so plakate za zdajšnji projekt lepili po celem Prekmurju," je še dodal prvi mož Mure, ki jo do konca sezone po obračunu s Sežančani čaka še pet domačih tekem.

33 unikatnih vstopnic z različnimi motivi

"Vsaka vstopnica bo posebna in bo navijačem služila kot spomin na poseben čas v klubski zgodovini," je bo tem povedal Kuzmič in dodal, da naročila prihajajo tudi od drugod po Sloveniji in iz tujine. "Ne manjka niti takšnih, ki so si privoščili celoten paket vstopnic in jih nakupili kar 33," je še veselo ugotovil predsednik Mure.



Ob tem velja dodati, da v klubu za najbolj zveste kupce pripravljajo prav posebno akcijo. Vsak, ki bo v svoji kolekciji zbral 11 vstopnic, bo z njimi v klubski trgovini prejel polo majico in posebno zahvalo. Tisti z zbranimi vsemi 33 različnimi zbirateljskimi vstopnicami, ki skupaj nanesejo 165 evrov, bodo prejeli originalni dres s podpisi vseh igralcev in trenerjev, ob tem pa še posebno plaketo predsednika kluba. Vstopnice za tekmo z Muro so za vse pristaše kluba in seveda tudi druge, ki bi radi pomagali, na voljo na spletni klubski spletni strani Mure , od ponedeljka naprej pa jih lahko med 15. in 20. uro vsi zainteresirani kupijo tudi v klubskem gostinskem lokalu na stadionu Fazanerija. V kolekciji je 33 različnih vstopnic, na njih so vsi članski igralci in trenerji Mure, pa tudi njen 12. igralec – navijaška skupine Black Gringos. Cena? Pet evrov."Vsaka vstopnica bo posebna in bo navijačem služila kot spomin na poseben čas v klubski zgodovini," je bo tem povedal Kuzmič in dodal, da naročila prihajajo tudi od drugod po Sloveniji in iz tujine. "Ne manjka niti takšnih, ki so si privoščili celoten paket vstopnic in jih nakupili kar 33," je še veselo ugotovil predsednik Mure.Ob tem velja dodati, da v klubu za najbolj zveste kupce pripravljajo prav posebno akcijo. Vsak, ki bo v svoji kolekciji zbral 11 vstopnic, bo z njimi v klubski trgovini prejel polo majico in posebno zahvalo. Tisti z zbranimi vsemi 33 različnimi zbirateljskimi vstopnicami, ki skupaj nanesejo 165 evrov, bodo prejeli originalni dres s podpisi vseh igralcev in trenerjev, ob tem pa še posebno plaketo predsednika kluba.

Podobne, a malce drugačne akcije bodo organizirali še naprej

Lahko podobno akcijo pričakujemo tudi pred preostalimi domačimi tekmami v nadaljevanju sezone? "Sigurno bo projekt šel naprej, a bodo akcije drugačne. Ne bomo se ponavljali," je napovedal prvi mož edinega prekmurskega prvoligaša, katerega kohezija z navijači ima, ironično, tudi slabo plat.

"Tretjino našega poslovanja predstavljajo prodaja vstopnic, navijaških artiklov in preostalih dejavnosti, ki potekajo ob tekmah. Teh pa zdaj seveda ni oziroma bodo potekale brez prisotnosti gledalcev. Kriza je in bo prizadela vse. Poslovna škoda bo nastala in je že. Nekaj smo jo skušali sanirati z zmanjšanjem stroškov. Nekaj jo bomo, tudi s pomočjo naših zlatih navijačev, še poskusili do konca sezone. Posledice bomo najbolj čutili šele zdaj. Prihaja prestopni rok, denarja bo manj. Tudi sponzorskega denarja bo manj. Zahtevna bo predvsem naslednja sezona," pravi Kuzmič, ki se seveda strinja, da bi bila uvrstitev v Evropo in denar, ki bi z njo prišel, za Muro še kako dobrodošel.

Kje bodo navijači lahko spremljali tekmo Mure in Tabora?

Spogledujejo se z Evropo, ki bi bila zdaj toliko bolj dobrodošla

Spomnimo, Mura v obdobje po korona krizi vstopa s petega mesta prvenstvene lestvice in kot polfinalistka pokalnega tekmovanja, v katerem je v družbi Aluminija in dveh drugoligašev, lendavske Nafte in Radomelj, morda celo prvi favorit v lovu na prvo pokalno lovoriko po daljnem letu 1995.

Ante Šimundža in njegovi varovanci bodo v nadaljevanju sezone napadli Evropo. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Naš glavni cilj je uvrstitev med najboljših pet v prvenstvu. Seveda pa si želimo tudi v Evropo. Po eni ali drugi pot. Naredili bomo vse, da nam uspe," je povedal in za konec nekaj besed namenil še skorajšnjemu nadaljevanju prvenstvene sezone. Prav Mura je tista, ki bo skupaj z Aluminijem v petek ob 19. uri v Kidričevem odigrala prvo prvenstveno tekmo Prve lige Telekom Slovenije po natanko 96 dneh čakanja. Zanimivo, zraven so bili Prekmurci tudi na zadnji, ko so 8. marca z 0:1 izgubili v Stožicah pri Olimpiji.

"Tako kot vsi klubi smo tudi mi štartali z ničle. Maksimalno se pripravljamo na nadaljevanje sezone. Mislim, da smo naredili vse, kar se je dalo narediti. Tekme pa bodo na koncu tako kot vedno pokazale svoje," je pogovor sklenil poslovnež, ki sedi na čelu prekmurskega nogometnega ponosa.

