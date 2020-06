Muro pred nadaljevanjem prvenstva zapustili štirje igralci

Slovenski nogometni prvoligaš Mura se v nadaljevanje sezone po prekinitvi zaradi koronavirusne pandemije podaja s štirimi nogometaši manj. Deanu Šafariću in Andriji Bubnjarju je potekla pogodba, s Fejsalom Mulićem in Aleksandrom Bogdanovićem pa so v klubu dosegli sporazumno prekinitev pogodbe, so zapisali na spletni strani kluba iz Fazanerije.