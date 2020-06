Januarja letos je bil nekoliko nepričakovano imenovan za trenerja belgijskega St. Truidna, pri katerem je dobil začasno službo, dokler Kevin Muscat ne dobi ustrezne trenerske licence.

Njegove nekoliko nevsakdanje belgijske zgodbe je zdaj konec. V Belgiji so 15. maja razglasili konec sezone, St. Truiden je po treh zmagah, remiju in štirih porazih pod Slovenčevim vodstvom pristal na 12. mestu in izpolnil glavni cilj. Obstanek med prvoligaši.

Kljub temu se bo na novo pot podal z novim trenerjem. Danes so namreč pri St. Truidnu objavili, da se nekdanji selektor slovenskih reprezentančnih selekcij do 17 let in do 19 let poslavlja od njihovega kluba.

Že na začetku je bilo jasno, da bo tako

"Nisem razočaran, niti ne presenečen. Že na začetku je bilo jasno, da bom trener samo do takrat, ko bo Kevin Muscat dobil ustrezno licenco. Kolikor vem, je sicer ni dobil, je pa pridobil dovoljenje belgijske nogometne zveze, da prevzame trenersko delo. Ponudili so mi, da bi bil član njegovega strokovnega štaba, a so moje ambicije nekoliko višje," nam je povedal Miloš Kostić, ki pravi, da je v Belgiji pustil dober pečat.

"V klubu so z mojim delom zadovoljni. Začeli smo odlično in, če upoštevam tudi dve prijateljski tekmi, ko smo med drugim premagali nemški Schalke, nanizali pet zmag. Ko smo si tudi teoretično zagotovili obstanek, smo priložnost ponudili mlajšim nogometašem, kar se je poznalo na rezultatih. Svoj posel sem opravil. Nisem razočaran, saj smo se tako dogovorili, ko sem prišel," je nadaljeval slovenski trenerski popotnik, za katerim je pestra pot.

Po Albaniji, BiH, Grčiji in Srbiji še Japonska?

Pri Crveni zvezdi je v sezoni 2013/14 sodeloval s Slavišo Stojanovićem. Foto: Sportida V zadnjih šestih letih ga je popeljala v Albanijo, Belgijo, Bosno in Hercegovino, Grčijo in tudi v Srbijo, kjer je Slaviši Stojanoviću pomagal do naslova državnega prvaka v strokovnem štabu beograjskega velikana Crvene zvezde. Pravi, da se lahko zgodi, da ga bo kariera kmalu vodila nekaj tisoč kilometrov stran. Na Japonsko.

Eden od vodilnih ljudi St. Truidna je namreč Japonec Takajuki Tateiši, ki sodeluje z nekaterimi klubi z Daljnega vzhoda. To 48-letnemu Ljubljančanu odpira vrata Japonske, kjer je v preteklosti že delalo nekaj slovenskih trenerjev. Največji pečat je tam pustil nekdanji slovenski selektor dr. Zdenko Verdenik.

"Šefi so z mojim delom zadovoljni. Gospod Tateiši sodeluje s petimi japonskimi klubi in je v tamkajšnjem nogometu veliko ime. Pogovarjali smo se o tem. Ena od možnosti je zagotovo Japonska in tamkajšnja prva liga. Kolikor vem, je to precej realna možnost, ampak počakajmo. Tamkajšnji nogometni klubi so komaj začeli dobro trenirati, potem ko je bilo prvenstvo prekinjeno po vsega enem krogu. Julija naj bi ga nadaljevali. Takrat bo znanega veliko več," je še povedal Kostić, ki smo ga za konec prosili še za komentar govoric o tem, da se bo vrnil v Olimpijo, pri kateri je v preteklosti že sodeloval v mladinskem pogonu.

Govoric, da naj bi bil v igri za trenerski stolček Safeta Hadžića pri Olimpiji, ni želel komentirati. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Olimpija? Ne bi komentiral. Trenutno potrebuje predvsem mir.

Zdaj se ga je povezovalo z mestom glavnega trenerja Safeta Hadžića, ta kljub temu, da je na prvem mestu prvenstvene razpredelnice, ne uživa največjega zaupanja Milana Mandarića. Ker je predsednik Ljubljančanov pred dnevi v klub na mesto športnega direktorja vrnil Mladena Rudonjo, ni pa skrivnost, da je ta s Kostićem v zelo dobrih odnosih, se takšen scenarij tudi danes zdi vse prej kot neverjeten.

"O tem raje ne bi govoril. Mislim, da Olimpija, Rudonja in Hadžić zdaj bolj kot karkoli drugega potrebujejo mir. Upam, da bodo to sezono mirno speljali do konca in bo Olimpija prvak," je odgovor na naše vprašanje pustil viseti v zraku in za konec dodal, da si najprej želi odpočiti v krogu družine, ki je v času njegovega dela v Belgiji ostala doma. V Slovenijo se je sicer vrnil že pred desetimi dnevi.